'Lina je ena tistih 'režiserk v nastajanju', o katerih bomo definitivno še slišali'

Lina Eržen je predstavila svoj prvi kratki film Mine dan, začne se jutro. (Foto: Miro Majcen)

Lino Eržen je že od nekdaj zanimalo spoznavanje ljudi in njihovih zgodb, kar jo je poneslo v novinarske vode, kjer je še danes prisotna. Ampak njena velika strast je film, po kateremu je hrepenela zadnjih nekaj let.

''Ko pogledam nazaj, je bila moja prva želja, ko sem se vpisovala na fakulteto in razmišljala, kaj bi v življenju počela – akademija. Ampak ni bil še pravi čas. Šele pri tridesetih sem začutila, da bi zdaj pa mogoče res imela kaj za povedati,'' se svojih začetkov spominja Lina, ki se pri svojem prvem kratkem filmu Mine dan, začne se jutro ni preizkusila samo kot režiserka, ampak je zanj napisala tudi scenarij.

''Začelo se je tako, da sem obiskovala filmski in video seminar/laboratorij, ki ga organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – JSKD. V tem času sem napisala scenarij za ta film in pripravljeni so mi bili pomagati, da tudi zares nastane. Potem pa je šlo za praktično ''no-budget'' produkcijo. Ekipa je delala brezplačno. Pomagala so nam filmska podjetja in institucije, tako da smo lahko ustvarjali s profesionalno opremo in imeli odlično postprodukcijo. Nič ne bi nastalo tudi brez vseh, ki so bili tako prijazni, da smo lahko snemali pri njih doma ali so nam posodili svoje stvari za scenografijo in kostumografijo ... Brezplačno so nam dovolili snemanje tudi v hodniku enega od ljubljanskih blokov in v živalskem vrtu ... Res veliko ljudi ti mora priti nasproti, da lahko nastane tak film. In res sem hvaležna, da sem zaradi vseh njih lahko naredila film na takšnem nivoju in da sem se lahko iz tega procesa ogromno naučila. Zato je moja izkušnja zdaj, na začetku poti, da je slovenska filmska scena zelo spodbudna. In zdi se mi pomembno, da mladi ustvarjalci dobijo takšne priložnosti, saj tega, kar se tako naučiš, ni mogoče izvedeti iz nobene knjige niti se ni tega mogoče priučiti z opazovanjem. Takšne priložnosti ti omogočijo, da lahko ustvarjaš bolje, saj ugotoviš, kako se stvari res delajo in kaj funkcionira in kaj ne.

Res pa je, da na tak ''no ali pa zelo low budget'' način lahko delaš nekaj časa, ne pa zmeraj. Lepo je, da so te slovenski filmski ustvarjalci pripravljeni podpreti, dokler se učiš. Ampak kasneje pa si vsak zasluži pošteno plačilo. In da film nastane, ni poceni. Zato si predstavljam, da takrat postane ustvarjati težje, saj vemo, da se v kulturo v tem trenutku vlaga premalo denarja – pa ne samo državnega ali televizijskega, ne vem, zakaj nimamo več kakšnih mecenov,'' se sprašuje Lina, ki med pisanjem črpa iz sebe in vsega, kar je doživela.

Direktor fotografije Peter Perunović, scenaristka in režiserka Lina Eržen in asistent režije Jan Fabris na eni od lokacij snemanja (Foto: Gordan Golubović)

''Ne gre pa ravno za poustvarjanje tega, kar se ti je res zgodilo. Če bi bilo to mogoče, bi bilo pisanje scenarija veliko lažje, kot je. Ko se usedem za računalnik in pišem, ne razmišljam racionalno o temi, s katero se ukvarjam. Vživim se v ta drug svet in on me začne kar sam nekam peljati. Liki se odločajo in zgodba se razvija. Na koncu šele pomislim, kaj to, kar sem napisala, sploh pomeni. Mislim, da se v svojih tekstih ukvarjam z idejami, ki me v tistem trenutku zanimajo, zato zagotovo povedo veliko tudi o meni. Ampak mislim, da mora biti lastnost pisca tudi, da je kot človek empatičen. Moraš se zanimati za ljudi in za svet, biti tak, da znaš poslušati. Ker trije liki v tvoji zgodbi ne morejo biti vsi ti. Moraš biti pripravljen razumeti druge ljudi. In potem mislim, da se vse, kar doživiš in slišiš, nekako prelije v zgodbo,'' je prepričana Lina.

Kaj se lahko zgodi, če ni dovolj komunikacije in če se premalo pogovarjamo?

V 15-minutnem filmu Mine dan, začne se jutro spremljamo zgodbo 30-letne noseče Anje, ki se odloči, da bo otroka obdržala. Zaradi tega začne razmišljati tudi o svoji družini, o očetu, ki je že dolgo odsoten. Nekega dne se odloči, da ga obišče in takrat se pravzaprav film začne.

''V filmu razmišljam o tem, kaj se lahko zgodi, če ni dovolj komunikacije, če se premalo pogovarjamo. Če to, o čemer bi radi spregovorili, raje odrivamo stran od zavesti, si govorimo, da ni pomembno. Bi bilo bolje, če bi pustili, da pride to na plano? Razmišljam tudi o tem, kako pomembni so odnosi. Se je treba zanašati le nase ali moramo spustiti v svoje življenje še koga drugega? In mislim, da razmišljam tudi o ženskosti. O tem, kakšna je moderna ženska, kaj je dobro ali slabo zanjo, kakšen je njen odnos do tega, kar naj bi bilo tradicionalno žensko ... '' za 24ur.com pove Lina, ki je v svoj prvenec vložila veliko truda in dela. Med snemanjem filma pa jo je ena stvar še posebej presenetila:

''Zdi se mi, kot bi obstajala miselnost: zakaj bi snemali slovenske zgodbe, ko pa je denimo na voljo toliko ameriških. In res je danes na svetu na voljo že ogromno filmov. Prav tako tudi mislim, da je prav, da gledamo filme iz celega sveta. Ampak pomembno pa se mi zdi tudi, da snemamo zgodbe, ki izhajajo iz tega našega kotička. Da lahko vidimo tudi, kaj se dogaja pri nas. Ko sem delala ta film, se mi je večkrat zgodilo, da so me ljudje vprašali, ali bo oziroma ali je film slovenski. Kar seveda je, saj je nastal tu. Ampak v resnici jih je zanimalo nekaj drugega. Zdi se mi, da smo Slovenci mogoče kar malo preveč neizprosni do svojega filma. Mislim, da ne bi bil nihče na slabšem, če bi bilo splošno vzdušje malo bolj prijazno.''

Bolan oče, osamljena mama samohranilka in noseča hčerka

V Lininem filmu v glavnih vlogah nastopajo Anja Drnovšek, Boris Kerč in Vesna Jevnikar.

Anja Drnovšek igra nosečo žensko v začetku tridesetih, ki se je znašla v življenjskem precepu. (Foto: Gordan Golubović)

Anja Drnovšek igra žensko po imenu Anja v začetku tridesetih, ki se je znašla v življenjskem precepu. Je trmasta, a hkrati neodločna. Navajena skrbeti sama zase. Mogoče tudi nepopustljiva. Njena nosečnost in spor s partnerjem namreč povzročita to, da se začne spraševati, kaj se dogaja z njenim očetom, s katerim pa nimata stikov. Razmišlja ali naj vzpostavi ta stik z njim, vendar potem se zgodi nekaj, kar ji to prepreči.

Anja Drnovšek pravi, da je Lina v vlogi režiserke perfekcionistka. (Foto: Gordan Golubović)

''Lina je ena tistih ''režiserk v nastajanju'', o katerih bomo definitivno še slišali. Ima voljo, talent, občutek. Manjkajo ji samo še izkušnje. Upam, da bo našla svoje mesto v našem filmskem svetu in da ne obupa. Pri sodelovanju z režiserjem se mi zdi najbolj pomembno to, da steče komunikacija. Da nista igralec in režiser na svoji polih in potem nekdo prevlada. Pri Lini mi je bilo všeč ravno to. Kljub temu, da je točno vedela kaj hoče (in ko je to dobila, je tudi prepoznala), je bila odprta za igralčeve predloge. To se mi zdi ključno. Kljub njeni neizkušenosti, sem se veliko naučila od nje. Pri svojem delu je perfekcionistka,'' pove Anja, ki je priznala, da jo je za vlogo prepričal scenarij, med snemanjem pa seveda ni manjkalo anekdot. ''Umetni nosečniški trebuh in nerojenega otroka v filmu smo poimenovali Dušan. Ne vem več zakaj in kako, ampak na setu se nam je vsem zdelo blazno smešno. Še naslov filma je bil skoraj spremenjen v ''Dušan'' (smeh).''

Boris Kerč v filmu igra bolanega očeta. (Foto: Gordan Golubović)

Vesna Jevnikar v filmu Mine dan, začne se jutro kot mati samohranilka. (Foto: Gordan Golubović)

Anjinega očeta v filmu igra Boris Kerč, ki so mu šteti zadnji dnevi. Navezati skuša stik s hčerko, ki jo je pred leti zapustil in prekinil vse stike.

''Pri prvem (in ne samo pri prvem) projektu se vedno pojavijo razmere, ki jih ne pričakuješ in se jim je treba hitro prilagoditi. Če imaš jasno usmeritev in ekipo, ki sodeluje se problemi hitro in učinkovito rešijo. Spomnim se, da je Lini nekajkrat vzelo sapo, ko se je pojavil problem, a je vztrajala in našla rešitev. Upoštevala pa je tudi mnenje sodelavca, če se ji je zdel predlog dober. Lina je kot režiserka trmasta, a kljub temu dovolj fleksibilna,'' je za 24ur.com povedal Boris, ki doda, da je bilo sodelovanje z Lino: ''Lepo, prijetno, razumno.'' Na snemanju pa seveda ne gre vedno vse po načrtih: ''Na snemanje zadnjega kadra smo čakali vsaj dve uri, ker je kazalo, da bo svetloba perfektna. Ko smo začeli se je vlila ploha in nismo posneli. Dobili smo se še vsaj trikrat in vedno neuspešno. Uspelo nam je šele kakšen mesec ali dva kasneje, '' se spominja Boris.

Vesna Jevnikar igra vlogo zagrenjene in malo osamljene mame samohranilke, ki v bistvu ni nikoli prebolela svoje ločitve. Vse svoje življenje je posvetila vzgoji hčerke Anje. Ko ta vstopa v svoje odraslo življenje in poskuša razčistiti s svojo preteklostjo, mamo to spravi v paniko. Kljub temu, da ima hčer neskončno rada, pride med njima do konflikta. Vesna nam je priznala, da zelo rada dela z mladimi in si šteje v čast, če jo kdo povabi k sodelovanju: ''Lina je izjemno bistra in zagnana oseba. V tem primeru me je predvsem prepričala njena neomajna volja in zagnanost, da klub vsem oviram posname film. Scenarij je dobro razdelala in domislila, tako da na snemanju ni bilo težav. Zelo dobro ve kaj hoče, kar olajša delo, zna pa prisluhniti tudi drugim, kar je redko. Tako da čestitke Lina in 3-krat HURA.''

Igralka Nataša Menart, režiserka Lina Eržen, igralka Anja Drnovšek in igralec Boris Kerč. Igralka Vesna Jevnikar se projekcije filma žal ni mogla udeležiti zaradi službenih obveznostih. (Foto: Miro Majcen)

Lina je vsakemu igralcu posebej hvaležna, da so ji dali priložnost. ''Odlični so bili in veliko so mi dali. Zagotovo jih bom imela v mislih tudi pri prihodnjih scenarijih.''

In kaj je za Lino največji čar filma? ''Pri ustvarjanju filma mi je fascinantno to, kako je najprej samo v tvoji glavi. In potem ti ekipa ljudi pomaga, da ta svet na nek način postane resničen. Čeprav v resnici še vedno ne obstaja. Ampak ko gledalec zre v veliko platno ali ekran, je zanj vsaj za teh 15 minut ali uro in pol resničen. Če ti je uspelo. To se mi zdi magično. Je pa, da se to zgodi, potreben dolg, težek, drag proces dela. In ko sam enkrat ustvariš film, vidiš, kje vse gre lahko kaj narobe. Ni lahko narediti dobrega filma. Je pa to res lep izziv.''

Film že žanje prve uspehe

Film Mine dan, začne se jutro je dobil že prvo nagrado strokovne žirije na Festivalu amaterskega in neodvisnega filma v Šmarju pri Jelšah. Med kar 1656 filmi iz 120 držav sveta je bil film zdaj sprejet med 24 tistih, ki jih bo mogoče v začetku avgusta videti na mednarodnem festivalu neodvisnega filma SHOTS v Slovenj Gradcu.

''Vsaka taka potrditev te ohrabri, da si na pravi poti. Ker se kratki filmi predvajajo predvsem na festivalih, si vesel, da ga bo lahko videlo čim več ljudi. In kot režiser si vesel za celo ekipo, ker je to potrditev in nagrada za vse,'' hvaležno doda režiserka, ki si v prihodnje želi, da bi se lahko še ukvarjala s filmom. ''Naslednji scenarij imam že napisan in ga pilim. Katera vrata točno se bodo odprla v prihodnosti, pa poskušam ne razmišljati, ker tega ni mogoče vedeti. Zato le poskušam živeti v tem trenutku in ves čas delati čim več tega, kar me veseli.''