Ljubljanski Liffe - filmski košček sveta na vašem pragu

Zabava režiserke Sally Potter (Foto: Liffe)

Najlepši filmi so seveda tisti, pri katerih ne veš, kdaj in kako zelo se avtor poigrava z gledalčevo percepcijo. Obenem imamo kot gledalci vedno velika pričakovanja, ko se skupina junakov – zavestno ali naključno – znajde na skupnem, omejenem prostoru. Bo obračun realističen, nadrealističen, operetno-teatralen, boleč, katarzičen ... je dejal programski direktor festivala Simon Popek, ko je predstavljal prihajajoče filme na letošnjem Liffu.

Približno sto filmov, ki jih bo predstavil letošnji festival, tako ponuja prestižno pahljačo variacij na zgornje besede, od boleče kontemplativnih srečanj (Moški ne jočejo) do anarhičnega žanrskega divjanja na skrajnih robovih (Naj trupla porjavijo), vmes pa tudi obešenjaško komedijo (Zabava), zasanjano metaforiko (O telesu in duši), satirični preživetveni delirij (Bar) ali politični triler (Kača s tisoč vrezi). Da sta najbolj žlahtna primerka prav francoski kriminalki – prva je klasična, eskapistična, druga sodobna, z družbeno kritičnim robom – je lepa ilustracija neusahljive moči žanrskega izraza, ki ga Liffe letos predstavlja v vsej gloriji, je še dodal.

Obiskovalci Liffa bodo tako letos v programu videli veliko novega, pa tudi starega. Ponavadi v tekmovalnem programu Perspektive prikažejo po deset filmov, letos pa je Popek vanj umestil enega več, ker "ni imel srca, da bi ga izločil". "Menim, da gre za zelo zanimivo, atraktivno ter geografsko in tematsko raznoliko ponudbo."

Ivan v režiji Janeza Burgerja. (Foto: Liffe)

Med predpremierami so letos kar trije slovenski celovečerci. Gre za zmagovalca 20. Festivala slovenskega filma, dokumentarec Družina v režiji Roka Bička, najnovejši, zelo ljudski film s štajersko tematiko Slovenija, Avstralija in jutri cel svet v režiji Marka Naberšnika, Popek pa je še posebej izpostavil Ivana v režiji Janeza Burgerja, ki se mu zdi "eden najboljših, če ne celo najboljši slovenski film od osamosvojitve". Na letošnjem portoroškem festivalu je Ivan pobral največ vesen, med drugim za najboljši celovečerec in scenarij, igralka Maruša Majer pa je prejela nagrado za najboljšo žensko vlogo.

Veliko poudarka pa bo letos tudi na nostalgiji, zadišalo bo tako po Franciji kot tudi po Jugoslaviji. Sklop Fokus bo posvečen francoskim kriminalkam - francoski kriminalni filmi se ukvarjajo z različnimi temami in tako padejo v neko vrzel, meni Popek - so art filmi, toda po drugi strani premalo žanrski za velike kinematografe. Tako se je odločil za dva sklopa - v Fokusu bodo predstavljeni novejši filmi, posneti v zadnjih nekaj letih - Kača s tisoč urezi in Od bitke iztrošen, v Retrospektivi pa bodo predstavljeni klasiki z največjimi zvezdniki francoskega filma.

Na papirnatih avionih Matjaža Klopčiča (Foto: Liffe)

Potem pa imamo tu še Jugoslavijo - leto 1967 je bilo za jugoslovansko filmsko produkcijo zlato, zato bo kar enajst filmov prikazanih v sklopu Posvečeno, med njimi tudi filme Breza, Grajski biki Jožeta Pogačnika, Na papirnatih avionih Matjaža Klopčiča in Ko bom mrtev in bel Živojina Pavlovića. Festival se bo 19. novembra sklenil s filmom iz sklopa Kralji in kraljice, in sicer z Zabavo režiserke Sally Potter. Film se začne kot komedija, konča pa tragično. V Panorami svetovnega filma bodo po lanskem mrku kar štirje filmi iz ruskega konca, med njimi Aritmija v režiji Borisa Hlebnikova ter Bližina režiserja Kantemira Balagova, zanimiv pa je Manifest v režiji Juliana Rosefeldta, v katerem v več vlogah blesti Cate Blanchett.

Predpremiere pa prinašajo še filme Pokvarjeno predmestje v režiji Georgea Clooneyja, Brez ljubezni režiserja Andreja Zvjaginceva, Obupana Fatiha Akina, Srečen konec v režiji Michaela Hanekeja, Thelma režiserja Joachima Trierja ter Žarek v srcu režiserke Claire Denis.