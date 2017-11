Luka Marčetič: Nenehno iščem mejo med dovolj realnim in preveč absurdnim

Luka Marčetič: "Vsak nov projekt je nov začetek in vedno se vprašam, če me bo ta zdaj pokopal." (Foto: Jan Jenko)

Če sodimo po komentarjih na VOYO, kjer si ljudje lahko ogledajo 1. sezono, so (najbrž) večinoma mladi, precej navdušeni in so večinoma zelo pohvalili. Koliko se ozirate na to, kaj vam dejansko pomeni in kakšna spodbuda vam je to za naprej?

Največja. Da mi vedeti, da je gledljivo in da delam prav. Če pa še mene zanima, kaj se zgodi naprej, potem pa sploh ne vidim težave, zakaj ne bi s tem tudi nadaljeval. Sicer pri tem žal obstaja nevarnost, da malce uničiš vtis na prejšnje delo, ampak sprejmem tveagnje. Mogoče bo pa celo boljše.

Ali nerodnosti, norčevanje iz sebe, medosebne privlačnosti, trenja in vse, kar nam sladi ali pač kazi naš vsakdan, prej gledaš skozi sproščeno-smešno prizmo ali tudi na resnobno-življenjski način?

Bolj resnobno-življenjski način. Nato posolim s humorističnimi elementi ali pa pustim pri miru, ker je že sama resna situacija dovolj smešna. Slednje mi postaja vse bolj všeč.

Serija V dvoje je polna zabave, drame, ekstremnih situacij in vsakodnevnih zapletov. Koliko gre za domišljijsko pretiravanje in koliko za dejansko naslanjanje na resničnost?

Trudim se, da je vse čim bolj resnično ne glede na absurdnost situacije. Da je možno, da se to zgodi komur koli. Dostikrat me skrbi, da ne grem predaleč in se začnem omejevati, kar spet po svoje ni v redu. Zato nenehno iščem neko mejo med dovolj realnim in preveč absurdnim.

Kaj pa postavka, da je pravzaprav vse odvisno od gledišča in dojemanja vsakega posameznika?

Treba se je zavedati, da nikoli ne bo možno zadovoljiti vseh ljudi. Kritike bodo "padale" ne glede na to, kako dobro delaš. To je pač del tovrstnega dela. A vseeno gledam na to, da je večini všeč. Nisem ravno ignorantski in ne gledam samo nase. Ne na spletu, ne na snemanju. Berem, poslušam, upoštevam.

Se bo 2. sezona V dvoje tematsko nadaljevala naprej od 1. sezone ali gre za povsem nove epizode, zaplete, dogodivščine?

Druga sezona obdrži koncept parov (takšnih in drugačnih) in enake štiri like iz prve sezone, ampak v drugi sezoni predstavimo še nove like in z njimi tudi nove zaplete.

V prvi sezoni je bilo precej seksa in s tem povezanih hudomušnosti, boste ohranili to noto?

Ohranimo in še nadgradimo.

Aleš (Luka Marčetič), Sandi (Niko Zagode), Nika (Živa Selan) in Maja (Lara Vouk) se bodo 1. decembra na VOYO vrnili v 2. sezoni spletne serije V dvoje. (Foto: Jan Jenko)

Mama (ga. Svetlinova) je imela markantno vlogo, prava popestritev in zvezda prve sezone, je lahko še bolj prostaška, odbita, nenadkriljiva, morda v 2. sezoni?

Želel bi si, da bi temu bilo tako, ampak malokdo se zaveda, da je Nedda že v prvi sezoni imela 91 let. Zdaj jih šteje 94. Nisem je hotel preveč obremenjevati in smo ji v drugi sezoni dali precej manjšo vlogo.

Po neverjetnem uspehu filma Pr' Hostar, ki je postal najbolj gledan slovenski film vseh časov, vsi pričakujejo od vas več, več smešnega, več dobrega, čutite ta pritisk, ali je bolj občutek, da ste zdaj šele na začetku in da lahko začnete "resno" delati na podlagi tega, večinoma "naredi sam", uspeha?

Ko narediš nekaj dobrega je potem ob vsakem novem izdelku pričakovanje, da bo to dobro. Tukaj vedno čutim pritisk. Vsak nov projekt je nov začetek in vedno se vprašam, če me bo ta zdaj "pokopal". Ali bo gledalcem všeč, je na začetku še najmanjša skrb. Ali nam ga bo sploh uspelo narediti, je bolj pomembno vprašanje. Če bi zdaj bilo v bližini drevo, bi trkal vanj.

"Ali bo gledalcem všeč, je na začetku še najmanjša skrb." (Foto: Jan Jenko)

Na nek način vam je zdaj najbrž lažje ... ali pač (po svoje tudi) težje?

Z vsakim novim projektom pride do novega znanja in izkušenj, ki se uporablja ne za lažje delo, ampak za lažje premagovanje težav. In teh je vedno veliko, ne glede na velikost produkcije.

V vaših izdelkih niste zgolj režiser, si tudi še marsikaj drugega, vedno pa vas vidimo tudi pred kamero (tudi v Pr' Hostar). Vam je to pomembno, v kateri vlogi se pravzaprav počutite najbolj "doma"?

Čisto odvisno od potreb pri projektu. Čeprav najbolj stresno in dolgotrajno, se najbolje počutim v režijski vlogi, ker imam rad pregled in odločitve nad stvarmi. Delal sem že v marsikaterih kombinacijah, nisem pa še nikoli bil samo scenarist. To bi kdaj poskusil.

Eden najbolj norih, smešnih in presenetljivih trenutkov prve sezone sta "cameo" vlogi Jerneja Šugmana in Marka Mandića, ko se Sandi in Nika stepeta z njima na odru. Imate tudi v novi sezoni kakšno zanimivo presenečenje?

Vsekakor ne tako akcijsko. Mogoče na kak drug način. Pustimo se presenetiti.

Morda še to, v prvi sezoni ste vsak del, glede na tematiko, poimenovali po katerem od slovenskih filmov, je kakšen poseben razlog za to?

V scenaristični ekipi smo oboževalci filmov, pa je to kot neke vrste gesta. V drugi sezoni bomo s tem nadaljevali.