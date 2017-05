Mamma Mia! Eden najbolj priljubljenih filmskih muzikalov bo dobil nadaljevanje

A post shared by GreatBroadwayFan (@greatbroadwayfan) on May 19, 2017 at 8:22pm PDT

Eden najuspešnejših filmskih muzikalov vseh časov Mamma Mia!, ki je bil posnet po gledališkem muzikalu in taktih večnih klasik skupine ABBA, bo julija 2018 dobil nadaljevanje. V filmu Mama Mia: Here We Go Again!, postavljenem na grški otok Kalokairi, bo v eni od glavnih vlog ponovno nastopila Meryl Streep.

Film Mamma Mia! je leta 2008 osvojil gledalce po vsem svetu. V muzikalu nastopa simpatična mladenka Sophie, ki se bo kmalu poročila in bi zato rada ob sebi imela tudi očeta. Ker ji uporniška mama Donna nikoli ni zaupala očetovega imena, Sophie na mali grški otok pripelje trojico moških iz mamine preteklosti. Med ugotavljanjem, kdo bi lahko bil njen oče, nastaneta kaotičen vrtinec zabavnih zmešnjav in poplava romantičnih čustev.

Gledalci si lahko tudi od nadaljevanja filmskega muzikala obetajo obilico petja in plesa, prav tako pa ne bodo manjkale skladbe priznane švedske pop skupine ABBA. Poleg skladb, ki so bile vključene v prvi film, bodo nadaljevanju dodali še nekaj uspešnic ABBA. Pod režijo in scenarij se bo podpisal Ol Parker, tudi avtor filma Eksotični hotel Marigold.

Poleg Meryl Streep bodo v filmu ponovno nastopili tudi Amanda Seyfried, Pierce Brosnan in Colin Firth.

Filmski muzikal Mamma Mia! je v filmske blagajne po svetu prinesel 600 milijonov ameriških dolarjev.