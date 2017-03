MASTERCHEF: Elvis zaradi spominov v solzah!

Nekdanjemu državnemu prvaku v teku čez ovire so sodniki na izzivu za preizkus koncentracije pripeljali tekača, ki je v studiu s kratkimi šprinti pri Elvisu, ko ga je enkrat opazil, izzval burno reakcijo.

Elvis, sicer obetaven tekač, je moral namreč pred 4 meseci vsaj začasno športno kariero obesiti na klin. Zaradi težav s hrbtom je moral namreč na operacijo hrbtenice, okrevanje po operaciji pa je počasno in bo trajalo kar nekaj časa. Tudi zaradi tega so Elvisa prevzela čustva in je na intervjuju v solzah priznal, da ga kljub operaciji še vedno skrbi za zdravje in prihodnost.

Mladi kuhar se je sicer kljub temu zbral in na izzivu zmagal, ter si tako pridlužil imuniteto pred izločitvenem testu.

