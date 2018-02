Veseli ga, ker mora po šovu še več kuhati. (Foto: osebni arhiv)

Kako živi so še spomini na sodelovanje v šovu MasterChef Slovenije?

Čeprav je minilo že eno leto, odkar sem vstopil v MasterChef Slovenije, je spomin še vedno živ, kot bi bilo včeraj. Kajti tako lepih stvari in dobrih prijateljev ne pozabiš nikoli.

Pred začetkom šova si povedal, da ti bo MasterChef "dal življenjsko izkušnjo". Ali se je to tudi uresničilo?

Masterchef mi je dal več, kot sem pričakoval. Veliko kuharskih trikov, veselih trenutkov, pa tudi kakšna solza se je spustila. Predvsem pa pritisk in adrenalin na polno.

Ali bi lahko rekel, da se je tvoje življenje zaradi sodelovanja in zmage v šovu spremenilo?

Seveda se je moje življenje spremenilo po šovu. Veliko večja prepoznavnost pri ljudeh in še enkrat en velik hvala POP TV-ju za tako lepo in dobro promocijo. Pa še več moram kuhati, kar pa me zelo veseli. Naredil sem si novo letno kuhinjo.

Kaj pa te je najbolj presenetilo, oziroma česa morda nisi pričakoval, ko si se znašel pred sodniki?

Sodniki so bili zelo strogi, kar je tudi prav. Ko si ga kaj "v kamen", so te kar dobro okarali. Seveda pa so bile kritike dobronamerne, če si jih znal poslušati.

Kakšnih odzivov si bil deležen po koncu šova?

Šele po koncu šova sem videl, koliko navijačev sem imel. Ljudje so mi čestitali in mi povedali, da so navijali zame. Zato sem se jim tudi oddolžil. Dal sem delati moje razglednice iz šova in na vsako se tudi podpišem.

Svojim navijačem se je oddolžil na svojstven način. (Foto: osebni arhiv)

Kdo te dni najbolj uživa v tvojem kuharskem talentu?

Še vedno v moji kulinariki najbolj uživajo moji domači. Sem pa tudi moje prijatelje malo pocrkljal z kakšno sladko dobroto, ki sem se je naučil v šovu.

Marsikdo ne ve, da imaš tri otroke in da si že dedek. Verjetno sta kuharskega razvajanja deležna tudi tvoj vnučka?

Vnuk in vnučka sta še majhna. Ampak, ko pridejo tamladi na kosilo, pa jih seveda razvajam.

S svojim kuharskim talentom najbolj razvaja svoje domače. (Foto: osebni arhiv)

Ali je kaj MasterChefa prišlo tudi v tvojo domačo kuhinjo in na krožnike?

Veliko stvari je na krožnikih, ki sem se jih naučil v šovu. Najbolj domačim tekne, ko jim meso, na primer govejo pljučno in svinjsko ribico zapečem na medium. Uživajo pa tudi v mojih omakah, pa čeprav jih je Alma skritizirala. (smeh)

Še vedno je v kuhariji. (Foto: osebni arhiv)

Ali se je po koncu šova dogajalo še kaj zanimivega v povezavi z MasterChefom?

Že med šovom so mi na mojem Radiu Gorenc ponudili še eno oddajo. Sedaj vsak dan poslušalcem zaupam, kaj naj pripravijo za kosilo. Tako da sem še vedno v kuhariji. Nastopal sem tudi na festivalu čokolade v Radovljici, kjer sem kuhal jed iz čokolade, ki ni sladica. Pečena svinjska ribica, prelita z espumo iz temne čokolade in pečena slanina, prelita z belo čokolado. Ljudje so bili presenečeni nad okusi. "Kako paše sladko in slano skupaj!" so mi govorili. Z Lucijo Ćirović, Elvisom Kudičem in Salome smo v Ribnici naredili stand-up šov s pridihom kuhanja. Malo smo ga pokali, malo peli, predvsem pa kuhali trihodni meni na odru, ki smo ga tudi razdelili med publiko.

Si morda po dogodku pri Polici pri Kranju, ko sta s prijateljem pomagala takrat še neznancu, ki ga je med vožnjo doletel infarkt, še komu rešil življenje?

Ne. Pa mislim, da je to dosti velika izkušnja. Bi pa takoj priskočil na pomoč komurkoli, če bi bil pomoči potreben. Z Marjanom smo tudi postali družinski prijatelji in smo bili lani še celo skupaj na dopustu. Marjan je gospod, ki mu je takrat ponagajal srček.

Na POP TV kmalu prihaja že četrta sezona šova z novo zasedbo amaterskih kuharjev, ki si bodo poskušali prikuhati zmago. Zaupaj nam, kaj jih čaka?

Predvsem morajo biti zbrani in poslušati sodnike. Morajo vedeti, da ura hitro teče, tako da se ne zanašajte na "sej mam dost’ cajta". Kreacije morajo biti vrhunske pa tudi okusi ne smejo zaostajati. Takrat, ko se kuha, se kuha in ni zafrkancije.

Ali se lahko tekmovalci lahko kako pripravijo na sodelovanje v takšnem šovu?

Vsak tekmovalec mora že imeti kuharske osnove, ki jih mora pokazati na testu. Pripravi pa se lahko samo tako, da je zbran in koncentriran na kuho. Mora pa biti tudi timski človek in nikakor ne sme biti konflikten. Prepiranje je prepovedano.

Z veseljem bo spremljal novo sezono šova MasterChef Slovenije. (Foto: POP TV)

Kaj lahko svetuješ tekmovalcem glede sodnikov? Dva, Luko Jezerška in Karima Merdjadija, prav dobro poznaš, tretji pa bo po novem kuharski mojster Bine Volčič.

Sodniki opravljajo svoje delo vhunsko in profesionalno, predvsem pa pošteno.

Ali boš spremljal novo sezono šova MasterChef Slovenije in navijal za svoje favorite?

Z veseljem bom spremljal oddajo. Da vidim, kako se bodo letos potili in porezali po prstih ali pa padali za pultom. (smeh)

Za konec - uporabniki na naši spletni strani najdejo tudi šalo dneva. Lahko za spremembo dava še eno v tale intervju?

Seveda. Že na začetku sem omenil, da tamladi pridejo na nedeljsko kosilo. In zadnjič je za spremembo kuhala žena. Pride vnuk Antonio do babice in ji reče: "Babi, babi. A maš wifi?" Moja žena pa mu odgovori: "Nič se ne boš zmišljeval, tisto boš jedu, kar sem skuhala!!!"

Nova sezona šova MasterChef Slovenije že kmalu na POP TV. Pretekle oddaje si oglej na VOYO.