MASTERCHEF: Obiskal ga je idol, on pa je pred njim zažgal zrezek

Nad obiskom priljubljenega glasbenika so bili navdušeni ne samo tekmovalci, temveč tudi sodnica Alma. "Poglejta to oviro. Še mene bo malo zmedla," je napovedala prihod Jana Plestenjaka.

Jan je v intervjuju z voditeljico rubrike POP IN v oddaji 24UR Oto Roš pojasnil, zakaj je kot predskupino na svojem valentinovem nastopu izbral prav Klemna Mramorja - Clemensa in kaj je razlog, da po novem priložnost daje mladim izvajalcem. "Jaz mislim, da če ne bodo preveč samozavestni in bodo dovolj samokritični, je to pogoj za razvoj," je Klemnovo glasbeno prihodnost napovedal Plestenjak, Klemna pa so pohvale in poslušanje pogovora tako zmedli, da je zažgal zrezek, ki ga je medtem imel v ponvi. Tudi zato ni zbral dovolj zastavic in se je moral pomeriti v boju za obstanek.

