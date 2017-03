'Važno je, da uživaš in si srečen, ko ješ'

David Sluga je danes odvetnik, nekoč pa je bil poznan kot Tomaž iz dveh filmov Poletje v školjki. V tretjo oddajo tretje sezone kuharskega šova MasterChef Slovenija pa so ga povabili, da je ocenil školjke z rezanci, ki so jih pripravili tekmovalci. Dani Poslek, ki je z bratom dvojčkom nastopil v TV filmu Dvojne počitnice (2001), je ocenjeval čokoladne sladice, Urška Hlebec pa je igralka in lutkarka, večina pa se je spomni iz filmov kot sta Moj ata, socialistični kulak ali Operacija Cartier, ocenjevala pa je pražene zrezke.

Urško in Danija smo povprašali o njuni izkušnji v šovu, o tem, kaj rada sama pripravita in še čem.

Dani Poslek je bil gost in okuševalec v tretji oddaji nove sezone šova MasterChef Slovenija. Z bratom je zaigral v filmu Dvojne počitnice (2001). (Foto: POP TV)

"Bil sem presenečen, da so se še spomnili na film Dvojne počitnice iz leta 2001, saj je od samega snemanja minilo 18 let. Očitno je bil doseg filma večji, kot smo si predstavljali. Sodnikom sem pomagal pri ocenjevanju sladic, kar se je nanašalo na odlomek iz filma, ko smo jedli čokoladno torto, na temo te torte pa so morali pripraviti sladico. Zanimiva izkušnja, saj so bile vse tri sladice zelo različne, vsaka posebna na svoj način. Ene so prepričale bolj kot druge, niso se pa vse ujemale z zastavljenim konceptom. A verjamem, da so vsi vložili največ truda, kar so ga lahko," nam je o vlogi okuševalca sladic v tretji oddaji nove sezone MasterChefa povedal Dani.



"Oddajo MasterChef sem kot gledalec spremljal prejšnjo sezono, saj mi je zanimivo, kako se ljudje v kuharski vlogi znajdejo pri določenem izzivu, ko morajo pokazati neko znanje pod časovnim pritiskom. Doma se z ženo izmenjujeva v kuharski vlogi, kdo ima čas, zaigra MasterChefa in skuha kosilo," nam je napol v šali še povedal Dani.



"Zame je bila to zanimiva izkušnja, saj sem lahko videl tudi z druge plati, kako nastaja tak šov, čemu so tekmovalci podvrženi in v kakšnih pogojih se morajo znajti. V bistvu je zelo pohvalno, da pod takim časovnim pritiskom sploh kaj pripravijo. Redki so ljudje, ki bi bili pod takimi pritiski sposobni delati povsem neprizadeto, zato jim gre kapa dol za pokazano," je še dodal.

Igralka in lutkarka Urška Hlebec je bila prav tako gostja in okuševalka v tretji oddaji. Ocenjevala je zrezke, kot jih je pekla v filmu Moj ata, socialistični kulak (1988). (Foto: POP TV)

"Film Operacija Cartier je bil dokumentarec moje mladosti, saj sem z Jesenic. Srednjo gradbeno šolo, geodezija, sem delala v Ljubljani, potem sem šla v službo kot geodetinja, a sem pristala v pisarni, kar ni bilo zame. Nato pa sem šla na Akademijo in, glej ga zlomka, bila sem sprejeta. Najprej sem bila v Drami, kjer sem imela štipendijo, odigrala sem eno vlogo. A ko prideš iz Akademije, bi rad poizkusil vse. Med študijem sem vsako leto dobila eno vlogo in sem posnela štiri filme, enega za drugim, z največjimi igralskimi imeni," je o svojo igralski poti razložila Urška Hlebec, ki jo je Slovenija bolje spoznala kot Olgo v filmu Moja ata, socialistični kulak (1988), kdo pa se je morda spomni tudi iz otroške oddaje Zajček Dolgoušček in prijatelji, ki jo je imela na POP TV.



"Najprej mi je bilo prijetno, a se o potem otroci povsod prepoznavali, povsod je bil okoli mene grozd otrok, da je bil nanje ljubosumen celo moj sin, ki je bil takrat v podobnih letih. Sicer pa z lutkami delam, ker je super in domišljija ne pozna meja, lahko pišem, režiram, igram, lahko naredim sama vse, od ideje do izvedbe. Delati za otroke je kot piti čisto studenčnico. Če bi še enkrat delala, bi se odločila enako," je povedala.



"Vabila na MasterChef sem bila vesela, saj rada jem in rada jem kvalitetno. Najboljše mi je, ko se prijatelji povabimo in si kuhamo, saj imam par takih prijateljev, da se na ta način družimo. Včasih smo hodili po Krasu po osmicah, zdaj pa so ti časi minili, a smo ostali srčni prijatelji. Pred novim letom se tako tradicionalno družimo tri dni in kuhamo sarme, skupaj s kitaro, saj če sarmam poješ so preverjeno boljše. Sama dobro pripravim govejo juho in jedi na žlico, pomembna pa je tudi želja, da nekaj želiš pripraviti in pa seveda kvaliteta sestavin. In kanček talenta. To, kar jem, to sem. Važno je, da uživaš in si srečen, ko ješ. Prisegam na lokalno pridelano hrano, kar bo v prihodnosti najbolj pomembno in seveda tudi zdravo," nam je zaupala Hlebčeva, ki je ocenjevala pražene zrezke, kot jih je v filmu pripravila policistu Ediju, ki ga je zaigral Ivo Godnič.

