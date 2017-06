FOTO: Solze, ogenj, padci, solze - top MasterChef trenutki te sezone

Tretja sezona oddaje MasterChef je poleg vrhunskih kulinaričnih specialitet postregla tudi enako količino začinjenih trenutkov. Da je strogo časovno omejeno kuhanje pred vate uprtimi kamerami in pod ostrim pogledom strogih sodnikov psihično zelo naporno, smo se lahko prepričali ob številnih solzah, ki so pogosto oblile napete tekmovalce. A niso vse solze iste - pogosteje kot solzam razočaranja smo bili priča solzam sreče in ganjenosti.

Prvi se je v oddaji razjokal najmlajši tekmovalec Elvis Kudić, ko je izpovedal svojo žalostno zgodbo iz otroštva. Elvis v osnovni šoli ni imel veliko prijateljev, poleg tega živi samo z mamo. Ko je vstopil v srednjo šolo, je tam našel prave prijatelje, ki so ga tudi prijavili v oddajo MasterChef in ga bodrili. Ne dolgo za njim pa je solze potočila tudi Salome, ki v tekmovanju ni pokazala le svojih mojstrskih kuharskih sposobnosti, temveč tudi svojo srčno in iskreno plat.

Fotogalerija (7)













Kako tudi ne, saj je doživela nekaj, česar si ne bi mogli predstavljati - objem običajno ostre sodnice Alme Rekić! Prvič se je zgodilo, da je pregovorno stroga sodnica sestopila z odra in tekmovalcu namenila objem. Salome je s svojo juho navdušila Almo, ta pa jo je v znak poguma in samozavesti objela. Salome se je takrat razjokala prvič, a ne zadnjič. Čeprav je zaradi težkih življenjskih preizkušenj neverjetno močna, to ne pomeni, da ni tudi čustvena, zato so jo solze premagale kar ob več prilikah.

S svojimi iskrivimi izjavami se je popolnoma prevzela gledalce, tako so ti z njo čutili vsako njeno solzo, še najbolj pa v enem najbolj ganljivih trenutkov v zgodovini oddaje. Pred polfinalnim bojem so namreč tekmovalce obiskali sorodniki in prijatelji, Salome pa je poklicala mama. Že tako čustven klic je dobil prav poseben pomen, ko je mama Salome prvič poklicala po tem imenu in ne Neno. Za Salome je bilo to, da je po dolgih letih doživela ta trenutek in polno mamino sprejetje tako čustveno, da je neutolažljivo jokala. Z njo pa vsi mi, seveda.

Fotogalerija (3)





Ne le tekmovalci, zajokal tudi sodnik!

Sodnika Alma in Luka Jezeršek sta tokrat poskrbela tudi za presenečenje med sodniki. Sodnik Karim Merdjadi, ki velja za najbolj prizanesljivega, je dobil obisk španskega chefa Jordija Batallerja. "Zame je bilo to ogromno presenečenje. Nisem ga videl 28 let. Presenečenje na polno, nihče mi ni nič povedal. Ekipa je res dobro to skrila. Seveda je bilo ob njegovem prihodu tudi nekaj solz," je povedal Karim in dodal, da sta bila v času šolanja res velika prijatelja. "Trije prijatelji smo bili. Midva sva se res veliko družila, skupaj smo bili v šoli, seveda pa smo tudi žurali. Praktično sva se družila ves čas."

Fotogalerija (3)





Karim, kot ga še nismo videli

A če se je "najbolj prizanesljivi" sodnik ob tem snidenju povsem raznežil, je pokazal, da ima tudi povsem drugačno plat. ''Tebi se to zdi smešno? Prineseš mi tri osnovne krožnike v 60 minutah, medtem ko tvoji sotekmovalci naredijo malo manj kot mojstrovino. Tebi je to smešno? Če bi bilo po moji volji, bi ti zdaj pomahal,'' se je razjezil na tekmovalca Saša Šketo. ''Na koncu pa še rečeš, da si imel premalo časa. A se ti iz nas zajebavaš,'' je vse prisotne presenetil Karim, ki je imel pravi "Gordon Ramsay trenutek".

Karim se je zelo razjezil na tekmovalca Saša Šketo. (Foto: POP TV)

''Na tej stopnji mora imeti kuhar absolutno kontrolo nad tem, kar se dogaja. Tvoj krožnik potrebuje maksimalno 15 minut, da ga sestaviš, vidva pa sta imela 45 minut. To je velika žalost,'' je bil strog Karim.

Gori!!!

Na srečo MasterChef kuhinje še nihče ni zažgal, a ognja je bilo že veliko. Ko je na štedilniku prevroče olje, se to prav hitro vname. Največja "požara" sta nam prikazala Salome in Iztok Jovan. Salome je "kurila" v pričo gostujoče ameriške sodnice Katrina Kozar, medtem ko je Iztok zažgal meso v paru s Salome, ki ga je opomnila: "A ti flambiraš meso?" "Ne, pečem," je bil njegov odgovor, ko je v ponev metal dodatno meso, iz katerega se je vil ogenj.

Salome je "zakurila" v pričo gostujoče tekmovalke ameriškega MasterChefa slovenskih korenin Katrine Kozar, ki je v šesti sezoni priljubljenega tekmovanja prišla do top 5 uvrstitve. (Foto: POP TV)

Spektakularni padci

Kdo bi si mislil, da je kuhanje lahko tako ekstremno. Najbolj spektakularno je padel Elvis, ko je z vso vnemo kuhal na izločitvenem testu.

Spektakularni padec obnemoglega Elvisa. (Foto: POP TV)

Da je takrat v igri vse, je pokazal tudi Boštjan Meglič - Peška, ki je prav tako klecnil in si rahlo poškodoval gleženj.

Tudi Peška je v naglici nerodno stopil in si poškodoval gleženj. (Foto: POP TV)

Videli smo tudi nekaj ureznin, a najbolj pomembne ureznine še nismo videli!

To pomeni, da čeprav bomo v sredo videli boj le med tremi tekmovalci, bo ta zaradi bližine pokala, ki se ga vsi skoraj že lahko dotaknejo, dobesedno boj na nož.

Zato ne zamudite polfinalne oddaje MasterChef v sredo, 7. junija ob 21. uri, in seveda končnega boja za 50.000 evrov in prestižni MasterChef pokal v četrtek, 8. junija ob 21. uri!