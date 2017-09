Med slovenskimi finalisti za najboljše prispevke Srednje in Vzhodne Evrope tudi novinar Andrej Peroša

Andrej Peroša (Foto: Miro Majcen)

Novinar Andrej Peroša (Kanal A) je slovenski finalist natečaja Siemens CEE Press Award 2017, mednarodnega novinarskega natečaja Srednje in Vzhodne Evrope.

"Težko najdem besede, s katerimi bi opisal občutek, ki me je prevzel ob priznanju Siemensa za moje delo in trud. To je kot pohvala kolega novinarja, ki ga ceniš in spoštuješ, le da je v tem primeru moje delo nagradilo podjetje s področja, ki ga najraje pokrivam. Tehnologija in znanost sta namreč moja strast. In da ob tem prejmem še priznanje... Ali je lahko sploh še bolje?" je o Siemensovi novinarski nagradi povedal Andrej Peroša, ki je področje digitalizacije obravnaval skozi prispevek Roboti in zakoni, ki smo si ga v začetku leta lahko ogledali v oddaji Svet na Kanalu A.

Slovenskega finalista so odločile ocene komisije v sestavi Peter Frankl (direktor in glavni urednik, Časnik Finance, d.o.o.), Denis Oštir (glavni urednik portala 24ur.com) ter Polona Wallas (vodja korporativnega komuniciranja, Siemens d.o.o.), ki sodelujejo tudi pri izboru najboljših treh prispevkov iz desetih sodelujočih držav. Poleg Slovenije namreč v letošnjem natečaju Siemens CEE Press Award sodelujejo še Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Izrael, Madžarska, Moldavija, Romunija, Slovaška in Srbija.

Z nagrado želi Siemens spodbujati odlične novinarske prispevke na temo tehnologij, promovirati njihove avtorje ter postaviti tehnološko odličnost in inovacije na višje mesto na družbeni agendi. Kot je dodala ena od treh zmagovalcev prvega Siemens CEE Press Award Nataša Koražija (Časnik Finance) pa je to tudi dobra priložnost za primerjavo, kako se takšnih tem lotevajo v drugih državah v regiji.