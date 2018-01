Med zvezdniškimi plesalci je tudi Rebeka

Vsestranska Rebeka Dremelj bo v novi sezoni šova Zvezde plešejo pokazala še svoje plesne sposobnosti. (Foto: POP TV)

Peta izmed 12-članske zvezdniške ekipe nove sezone plesnega spektakla Zvezde plešejo, ki jo razkrivamo, je Rebeka Dremelj! "Zdaj se končno počutim kot zvezda!," se je pošalila in dodala, da je bila prva stvar, na katero je pomislila ob povabilu v oddajo: "Joj, kako bom jaz to zvozila!" Rebeka je mama, pevka, uspešna poslovna ženska s svojo linijo parfumov, blogerka … seveda je povsem razumljivo, da se je vprašala, kam bo uspela umestiti še vse dolge plesne treninge, ki jih zahteva oddaja takšnega kova.

A seveda ji bo uspelo, sploh ne dvomimo. Ima tudi odlično motivacijo: "Moja hčerka

Kaj bi najraje zaplesala? Akrobatski rokenrol z Ladom! (Foto: POP TV)

tako zelo občuduje ples, jaz vem, da bo na svojo mami tako zelo ponosna, da je to tisto, zaradi česar se splača potruditi."

Na vprašanje, kateri ples bi najraje zaplesala, pa je zabavna Rebeka brez pomisleka takoj izstrelila: "Akrobatski rokenrol z Ladom!" V šali je še dodala, da bi ona njega metala v zrak, ker ima verjetno manj kilogramov kot sama.

In kaj bo storila, če se ji na odru zgodi, da pozabi plesni korak? "Računam na profesionalnost plesalca, da me bo rešil!," odgovarja. Očitno je že več kot pripravljena na začetek šova, v svojem slogu pa je poskrbela tudi za zaključek: Verjamem, da bodo vse te nedelje take pozitivne, se bomo potrudili, da bomo širili pozitivno energijo, da bomo gledalcem pričarali dober in zabaven šov, kakršnega si gledalci POP TV zaslužijo!

Ne bi se mogli bolj strinjati.

Rebeka se je tako pridružila Dejanu Krajncu, Wernerju, Sanji Modrić in Nataliji Bratkovič, za katere je že znano, da so med 12 zvezdniki nove sezone šova Zvezde plešejo. Kdo pa so preostali? Bodite z nami.