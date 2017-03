Kako pleše drugi najlepši Zemljan?

Miha Dragoš (Foto: POP TV)

Kaj ti pomeni sodelovanje v največjem plesnem televizijskem šovu Zvezde plešejo?

Predvidevam, da bo to še ena življenjska izkušnja v mojem življenju. Pobližje se bom spoznal s plesom in se obenem zabaval.

Kaj pričakuješ od oddaje Zvezde plešejo in kaj sporočaš gledalcem?

Pričakujem dober šov z veliko smeha, poln odličnih plesnih točk. Verjamem, da bodo gledalci navdušeni in upam, da bomo do plesa pripravili tudi tiste, ki jim ples ni tako blizu.

Kaj ti pomeni ples?

Teoretično je ples govorica telesa, ki se izraža skozi ritem glasbe. V bistvu zame pomeni dobro energijo, ki jo občuti telo in duh.

Kako pomemben del tvojega življenja je plesanje?

Največkrat se ne zavedam plesnih gibov in petja, ker je to postala rutina v mojem življenju. Zato je ples del vsakdana in največkrat izraža dobro voljo in prešerno razpoloženje.

Kje najraje plešeš?

Najraje zaplešem v spalnici pred dekletom, to je smešen ples s smešnimi gibi.

Kdaj si nazadnje plesal?

Danes zjutraj, ko sem se oblačil in zraven momljal znan napev.

Kakšni so tvoji spomini na srednješolske plese?

V srednji šoli smo se dijaki in profesorica dogovorili za tečaj plesa. Tako smo dve leti ob petkih po pouku plesali in se zabavali. Na srednješolskih plesih sem bil član banda in takrat sem s sošolci po večini pel ter zabaval ostale dijake, zato sem plesal na odru.

Kdaj si bil nazadnje na plesni predstavi? Kaj ti je bilo najbolj všeč?

Nazadnje sva z dekletom gledala plesno predstavo pred petimi meseci. Plesalci so bili tujci in najbolj všeč mi je bila brezhibna izvedba in angažiranost vseh plesalcev brez šibkega člena.

Je spomin na maturantski ples zate nekaj lepega, ali travma?

Bilo je lepo in odgovorno hkrati. Travme nisem doživljal, ker smo bili s sošolci zelo dobro pripravljeni. Plesali smo izvrstno.

Fred Astaire ali Gene Kelly?

Oba sta mojstra svoje stroke. Nimam favorita.

Kateri je zate najboj strasten ples?

Salsa, ker ima veliko hitrih, drznih in strastnih gibov.

Polka ali valček?

Valček, ker je bolj počasen. Dandanes so mnoge polke prehitre.

Miha pravi, da gre na zmago, saj je po duši športnik, po horoskopu pa oven. (Foto: POP TV)

Najboljša filmska plesna scena je …

Iz filma Pulp Fiction, ker je scena enostavna in efektivna.

Zakaj so latinskoameriški plesi boljši od standardnih?

Mislim, da niso boljši. Mogoče so popularnejši, to je pa to.

Sanjski plesni flashmob je …

Ne sanjarim o flashmobu.

Zakaj se veseliš nastopa v oddaji?

Veselil se bom na koncu niza oddaj, ko bova, upam da s soplesalko prišla do finala. (smeh)

Kateri ples si najbolj želiš odplesati?

Izziv bi mi predstavljal akrobatski rock&roll, zaradi hitrih gibov in atraktivnih potez. Sicer pa sem odprt za katerikoli ples in nimam predsodkov o določenem plesu.

Kdo je tvoj sanjski plesni partner?

Je še nisem našel in je tudi ne iščem.

Greš na zmago ali …

… na zmago? Seveda na zmago, saj sem po duši športnik, po horoskopu oven, zato imam ta gon v sebi. Znam pa tudi sprejeti poraz, če zmaga boljši.

Se vidiš v plesnem svetu po koncu tekmovanja?

Resnično ne vem, kaj sledi po tekmovanju. Vse je mogoče, sicer ne planiram ostati v plesu, temveč v glasbi, kjer resnično uživam.

Plesni čeveljci … se jih veseliš ali bojiš?

Plesnih čevljev še nisem nosil, zato nimam mnenja. Verjamem, da se bom hitro privadil.

Kaj pa obleke? Kako vidiš plesne obleke?

Mislim, da bodo obleke šele naredile pravi čar predstave.

Kako si se pripravljal na začetek?

Pripravljal se bom predvsem psihično, da prebijem led. Tuje oddaje si nisem ogledal, to nameravam narediti v roku enega tedna.

Imaš morda kakšnega plesnega vzornika v tujih oddajah ali na splošno na plesnem parketu?

Michael Jackson.

Česa se najbolj bojiš?

Bolje da ničesar, ker človeka strah pred nesrečo omejuje in ovira. Vse bo OK.

