Mineva 40 let od preboja Allenovega kultnega filma Annie Hall

Na podelitvi oskarjev leta 1978 so filmu Annie Hall dodelili oskarja za najboljši film, slavila sta glavna igralca Diane Keaton in Woody Allen, ki je pobral tudi oskarja za režijo. (Foto: YouTube)

Izredno uspešna romantična komedija Annie Hall režiserja Woodyja Allena je pobral 26 filmskih nagrad, med njimi štiri oskarje.



Allen v filmu igra protagonista Alvyja Singerja, ob njem pa je v glavni vlogi nastopila Diane Keaton. Vlogo Annie je Allen napisal posebej zanjo. Mnogi so jo spraševali, ali je igralka takšna kot je v filmu, tudi v resničnem življenju. Allen je to okrepil z izjavo: "Keatonova v resničnem življenju verjame v boga. Prav tako verjame, da radio deluje, ker v njem živijo majhni možički."

Po filmu je Diane Keaton obveljala tudi za modno ikono, saj je oživila slog Marlene Dietrich in Katharine Hepburn in se oblačila v obleke, ki jih je dopolnila s kravato. Posnemale so jo ženske po vsemu svetu.

Pri The Guardianu so ob obletnici navedli nekaj najbolj komičnih oziroma markantnih izjav, ki so ostale zapisane v zgodovino filma. Denimo uvodni Singerjev monolog, v katerem pove: "Dopolnil sem 40 let in sklepam, da doživljam življenjsko krizo ali nekaj takega."



Ali pa Singerjeva razlaga Annie Hall, zakaj je Los Angeles čistejši od New Yorka: "Ker v Los Angelesu ne odvržejo svojih smeti, temveč jih spremenijo v televizijske šove."



Film je bil v ZDA premierno prikazan 27. marca 1977 v sklopu tedanjega filmskega festivala Filmex, z redno distribucijo pa ameriških kinih pa je startal 20. aprila. V Evropi so si ga 9. junija prvi ogledali v Zahodni Nemčiji.