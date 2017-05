Mitja Okorn: 'Ni ravno vsak dan, da te pohvali Cuba Gooding Jr.!'

Režiser Mitja Okorn, ki je doslej z velikim uspehom in kupom zlatih rol ponudil filme Tu pa tam (2004), Pisma Sv. Nikolaju (2011) in Planet samskih (2016), je na pragu novega uspeha. V Torontu snema svoj prvi hollywoodski film Life in a Year (Življenje v enem letu).

V njem igra cel četica znanih imen, med njimi izstopajo oskarjevec Cuba Gooding Jr., Cara Delevingne, Nia Long, Jaden Smith in RZA. Gre za romantično dramo, ki govori o 17-letnemu Darynu (Smith), ki izve, da njegovo dekle umira, zato se odloči, da bo celo njeno življenje strnil v zadnje leto, ki ji je še ostalo.

Za sodelovanje z Okornom pa imajo očitno igralci samo pohvalne besede. "Kakšen čudovit dan na snemaju filma Life in a Year! Da slišiš toliko komplimentov od gospoda Cube Goodinga Jr.-ja, kak dober je režiser Mitja Okorn - neprecenljivo! :)," so zapisali ob skupno fotografijo na Facebooku.

Film je predviden za leto 2018, od njegovega uspeha pa bo najbrž precej odvisno, kakšna bo Okornova pot v Hollywoodu.