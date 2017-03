Mladi po Evropi bodo izbrali evropski film po svojem okusu

Svet na mladih stoji, tudi v filmu ... Žiranti, stari od 12 do 14 let, bodo namreč letos že šestič izbrali svojega filmskega favorita in mu dodelile nagrado Evropske filmske akademije. Za naziv najboljšega se potegujejo filmi Goodbye Berlin, animirani Bučko ter dokumentarec The Girl Down Loch Änzi.