'Moje solze bodo zagotovo največja nagrada, ki jo lahko kdo dobi od mene'

Na četrti žirantski stolček šova Znan obraz ima svoj glas bo to nedeljo sedel hudomušni igralec Bojan Emeršič, ki zelo rad stopi v to vlogo. Zakaj? "Lepo se je igrati boga," kratko in jedrnato odgovarja. Da bi zamenjal stran in se preizkusil kot tekmovalec, pa po njegovem mnenju ni možno, čeprav točno ve, koga bi rad imitiral.