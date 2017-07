'Montypythonovec' John Cleese bo prejel častno srce Sarajeva

John Cleese bo na prihajajočem Sarajevskem filmskem festivalu prejel priznanje častno srce Sarajeva. (Foto: AP)

77-letni John Cleese bo letos obiskal 23. sarajevski filmski festival, kjer mu bodo podelili priznanje častno srce Sarajeva. V okviru spremljevalnega programa na prostem si bodo obiskovalci festivala lahko ogledali tudi njegov film Riba, imenovana Wanda.

Cleese je sicer zaslovel že konec 60. let prejšnjega stoletja, in sicer kot član komičnega kolektiva Monty Python, poznanega po seriji Leteči cirkus Montyja Pythona, s katerimi je potem posnel tudi filme Monty Python in sveti gral (1975), Brianovo življenje (1979) in Monty Python in smisel življenja (1983). Kasneje je posnel uspešno serijo Fawlty Towers, nato pa zaslovel še v Hollywoodu, s filmi kot so Riba, imenovana Wanda (1988).



Igralec je sicer tudi soustanovitelj podjetja Video Arts, ki skrbi za videoprodajo, v 20 letih pa so naredili preko 120 filmčkov za učenje prodaje. Hkrati je soavtor s psihiatrom Dr. Robinom Skynnerjem, in sicer dveh knjig, Families And How To Survive Them (Družine in kako jih preživet) ter Life And How To Survive It (Življenje in kako ga preživeti).

Trenutno ima Provostovo profesuro na newyorški univerzi Cornell.