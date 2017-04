Mulder in Scully še nista zaključila svojega iskanja

Po 14 letih letih se je januarja na zaslone vrnila izredno uspešna serija Dosjeji X, seveda sta bila v glavni vlogi znova legendarna agenta Mulder (David Duchovny) in Scully (Gillian Anderson). Zdaj pa je televizijska mreža javila, da je v delu že nova sezona, ki bo vsebovala 10 epizod.

"Ikonični liki, bogata zgodba, drzni ustvarjalci ... to so ključni elementi za dobro nadaljevanko. Zaradi vsega tega je imela serija tako velik vpliv na milijone oboževalcev po vsem svetu," je napoved novih del pospremil David Madden, predsednik mreže Fox ter dodal, da bo ustvarjalnost avtorja Chrisa Carterja ter Davida in Gillian še naprej poganjala ta popkulturni fenomen.

Dosjeji X je bila televizijska serija avtorja Carterja, ki je trajala od leta 1993 do 2002, po njej pa sta bila leta 1998 in 2008 posneta tudi filma. V devetih sezonah predvajanja je priljubljena znanstveno fantastična serija postala ena najuspešnejših televizijskih dram vseh časov ter bila nagrajena s 16 emmyji, petimi zlatimi globusi in nagrado Peabody.