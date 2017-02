Na zlatih malinah najslabši Hillary, Batman in Superman

Kot je znano, so bile novost na letošnjih 37. zlatih malinah razširjene kategorije, saj je bilo v vsaki po šest izbranih filmskih polomij. Osem nominacij v najslabših kategorijah je dobil film Zoolander 2, a sta "smetano" najslabših nagrad pobrala predvsem dva filma, dokumentarec Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party in Batman proti Supermanu: Zora pravice.





Henry Cavill v filmu Batman proti Supermanu: Zora pravice. (Foto: Blitz)

Za najslabši film leta 2016 so tako izbrali kritični dolumentarec o demokratski predsedniški kandidatki Hillary, delo indijskega režiserja Dinesha D'Souze, ki je bil izbran tudi za najslabšega režiserja in "igralca", saj v filmu nastopa kot novinar, Becky Turner pa so za upodobitev Hillary Clinton izbrali za najslabšo igralko. V stranskih vlogah so za najslabša izbrali Kristen Wiig (Zoolander 2) in Jesseja Eisenberga (Batman proti Supermanu: Zora pravice). V tem filmu je bil tudi najslabši filmski par (Ben Affleck in Henry Cavill), dodelili pa so mu še malini za najslabši scenarij in za najslabši prequel, remake, rip-off ali sequel.

Vsi "nagrajenci" so dobili doma narejene nagrade (glej video!), vredne nekaj evrov. Izbirali pa so jih z glasovi okoli tisoč članov iz 24 držav, ki so se prijavili na spletu in plačali slabih 38 evrov članarine.