Na otoku v Kvarnerju snemajo srhljivko o ekspediciji na severni pol

Izvršni producent seriej The Terror, ki jo snemajo na hrvaškem otoku Pagu, je priznani režiser Ridley Scott. (Foto: AP)

Nadaljevanko The Terror snemajo po istoimenskem romanu pisatelja Dana Simmonsa. Avtor je v delu opisal pomorsko ekspedicijo leta 1847, na kateri je posadka dve leti ostala ujeta na ladji v arktičnemu ledu. Ladjo napada skrivnosti uničevalec, ki vohuni za posadko, njene člane pa sili v negotovo in obupano igro za preživetje. Kapitana ladje Johna Franklina igra Cirian Hinds, njegov filmski pomočnik Francis Croizer pa je Jared Harris.



AMC je naročila deset enournih nadaljevanj, ki jih bodo na otoku Pagu snemali do konca aprila. Angažirali so 85 hrvaških filmskih delavcev in 60 statistov. Premiera je napovedana za prihodnje leto.

Hrvaška je v minulih petih letih pridobila več kot 30 mednarodnih filmskih projektov, kar so spodbudili s povračilom 20 odstotkov stroškov, ki jih ima filmska ekipa na lokalni ravni. V tem obdobju so tuji filmarji na Hrvaškem porabili več kot 50 milijonov evrov, poleg tega pa so hrvaškim krajem, v katerih snemajo, zagotovili svetovno promocijo.