Na plesnem parketu zvezd tudi zapeljiva igralka

Maja Martina zase pravi, da je discipliniran 'control freak' s problemom hiperperfekcionizma, ki vztrajno sanja o počasnem in umirjenem življenju, a ga le-to obenem neznansko živcira, ker je pač izjemno nepotrpežljiv. "Vedno komaj čakam trenutek, ko lahko v glavi naredim kljukico in stvar zaključim tako, da sem končno zadovoljna. Delujem ekstrovertirana, ampak v resnici temu sploh nisem tako blizu." Ni enostavna oseba, a je topla, ljubeča, zanesljiva in empatična partnerka, ki z občutkom skrbi za peščico ljudi, ki jih ima skoraj preveč rada.

Od oddaje Zvezde plešejo Maja Martina pričakuje užitek in zabavo. (Foto: POP TV)

Poleg igralskega poklica ima tudi številne hobije. Rada opazuje ljudi, piše, bere, peče kruh in pecivo, teče, rola in poje, v srednji šoli je bila med drugim navijačica. Ples ji pomeni popolno zabavo, sprostitev in svobodo, še pred kratkim pa je bil tudi pomemben del njenega vsakdanjika.

Najbolj strasten in hkrati zrel ples je za Majo Martino tango. (Foto: POP TV)

"Plesala sem balet, jazz balet, show dance, na akademiji butoh in sodobni ples. S fantom sva dve leti nazaj vsako soboto zvečer hodila na plesni tečaj boogie woogie, po njem pa naprej na pivo in plesat na rock'n'roll. Te najine sobotne večere močno pogrešam. In pogrešam musicale, v katerih sem pela in plesala - Cabaret, Briljantino, Do Nazga, Avenijo Q, Prava Dekleta ... "

Najbolj strasten in hkrati zrel ples je za Majo Martino tango: "Zaradi čvrstega stika dveh teles, zaradi občutka, da plesalca ves čas komaj zadržujeta čustvo, ki veje med njima in sta tik na tem, da mu popustita - pa vendar ne. S sunkovitim gibom se za trenutek spozabita, kot da ju je emocija za trenutek premagala, a že naslednji je kontrola v njunih rokah."

Nadarjena igralka pravi, da sicer raje pleše tam, kjer ni veliko ljudi, a tokrat bo odrugače. Kako se bo vživela v pomladno plesno pravljico bo znano prav kmalu v največjem plesnem šovu te pomladi. Na POP TV in VOYO!