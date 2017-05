Na POP TV prihaja Na žaru z Ladom Bizovičarjem

4. junija si bomo ob 20. uri na POP TV lahko ogledali Na žaru z Ladom Bizovičarjem, kjer bo vroče Jonasu Žnidaršiču. (Foto: Aljoša Kravanja)

Lado Bizovičar (Foto: Aljoša Kravanja)

Komični roast je format komedije, pri katerem je ''zvezda večera'' ali ''roastee'' glavna žrtev strupenih jezikov, ki je podvržena šalam na lasten račun, z namenom zabavanja širšega občinstva. Ne gre za žaljenje, ampak za poklon osebi, ki je na žaru. Nastopajoči na piker in duhovit način komentirajo tudi drug drugega. Zakaj bi opravljali in se hihitali za hrbtom, če se lahko na glas režimo skupaj

Ne spreglejte najbolj zabavnega spektakla leta iz vašega najljubšega naslanjača. 4. junija in 11. junija ob 20. uri na POP TV. Tudi na VOYO.

Vsestranski Lado Bizovičar je skupaj s znanimi Slovenci in Slovenkami tokrat na žaru obrnil Jonasa Žnidaršiča. Ta je slišal kar nekaj krepkih na svoj račun, med drugim tudi to, zakaj na zmenku pred leti ni poljubil Miše Molk, zakaj mu je bila všeč Desa Muck in kako se ga je brez pesti lotil Dejan Zavec.

Kako to, da so na odru samo štirje Čuki, po koncertu pa gredo fantje po navadi domov z vsaj desetimi 'čuki' - v žepu. Takšne šale je poslušal Jože Potrebuješ - častni gost oddaje Na Žaru z Ladom Bizovičarjem. Med drugim pa so si ga privoščili tudi Tilen Artač, Tara Zupančič, Jure Sešek in Lucija Ćirović.