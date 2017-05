Na POP TV se vrača Kmetija

Na POP TV prihaja eden najbolj priljubljenih resničnostnih šovov v Sloveniji Kmetija.

''Kmetija je bila že pred leti eden najljubših resničnostnih šovov na POP TV in zdaj se vrača v popolnoma novi preobleki! Zgodbe tekmovalcev in zgodbe preživljanja od tega, kar nam narava ponuja, so nas od nekdaj navdihovale. Zato bomo šovu vdihnili svež veter in gledalcem povrnili vpogled v vrednote trdega dela. Seveda pa ne bo manjkalo zabave,'' je o novem šovu povedal kreativni producent Martin Leskovšek.

Na POP TV tako že iščemo nove tekmovalce, ki se bodo preselili v neokrnjeno naravo in si oddahnili od vsakdana. Iščemo tudi tiste, ki že imajo delovne navade in bi izkušnje radi predali mlademu rodu. Prijavijo se lahko izkušeni delavci, mestni ljudje, posamezniki željni sprememb, pari ali družine …

Tekmovalci si bodo s pridnim delom lahko prislužili do 75.000 evrov nagrade.