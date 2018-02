Na POP TV se vračata prikupni vrtičkarici

Iz 24UR: Na naše male zaslone se vračata vrtičkarici Metka in Tina

Iz 24UR: Na naše male zaslone se vračata vrtičkarici Metka in Tina

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Metka in Tina sta si v preteklih sezonah pridobili zaupanje gledalcev, ki verjamejo v ekološko vrtičkanje, zdravo prehrano in tudi tistih, ki se na balkonih in okenskih policah borijo za svoj košček narave.

Prvič že v nedeljo, 18. 2., ob 18:15 na POP TV. Na VOYO pa vas čakajo vse pretekle sezone.