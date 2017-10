'Na prvem mestu niso samo številke, ampak tudi dejanja – te številke smo spremenili v glasbila'

Soki obdaril že več kot 50 šol. (Foto: osebni arhiv)

Spomnimo, Marko Soršak Soki, bobnar zasedbe Elvis Jackson, je pred leti ob 20-letnici svoje bobnarske kariere posnel glasbeni dokumentarec s pestro družbo 20 slovenskih izvajalcev. Na DVD-ju je tako sodelovalo preko 100 slovenskih glasbenih posameznikov, ki so s Sokijem odigrali po eno skladbo in posneli intervju. Ves denar od DVD-jev pa je šel v to, da je nakupil glasbila in jih podaril osnovnim šolam.

Zdaj je minilo že nekaj let, a Soki še vedno vztraja, organiziral je več različnih dobrodelnih dogodkov in tako obdaril že več kot 50 šol. Zato se se ustvarjalci priljubljene oddaje Dan najlepših sanj odločili, da bodo tudi prispevali in Sokiju so podarili glasbila, on pa jih je nato odnesel na kar pet osnovnih šol. Soki, ponosen na svoje delo in delo vseh, ki mu pri tem pomagajo, se je zato odločil, da napiše zahvalno pismo, v katerem je še dodal, da njegovo delo še ni končano – v mislih ima še kar nekaj šol, razmišlja pa tudi izven meja.

"Draga hiša POP TV, zaposleni, znanci in prijatelji. Ker sem se v življenju znašel v enem takem poslanstvu, ki ga nisem nikoli mogel predvideti, sem začutil, da vam namenim nekaj besed in lahko jih preberete vsi. Projekt 20 za 20 se je zgodil in se dogaja. Vaši zaposleni so na samem začetku veliko prispevali. Najprej so mi zaupali, ko še ni bilo nič, podprli so idejo s prostovoljnimi lastnimi prispevki in me velikokrat podpirali v promociji, ko sem se podil po prvih šolah. Danes se tako 'podim' že proti številki 60 obdarjenih šol z novimi glasbili," je simpatično zapisal ter dodal, da je začel s to to dobrodelno gesto, ker je želel narediti nekaj več. Nikakor pa ni pričakoval, da bo zgodba postala tako velika in ne nazadnje tako pomembna.

"Zgodbo sem začel, ne da bi zaslužil, ampak da unovčim svoj talent, ideje in znanje v glasbila in jih tako lastnoročno nesem na naše osnovne šole. Nikoli nisem pričakoval rezultatov in ali kakšnih posledic. Pišejo mi starši, učitelji in tudi sami otroci. Pravijo, da izboljšujejo ocene, so manj agresivni, učijo se delati v ekipi, odkrivajo talente, bolje se socializirajo ... Še manj pa sem si mislil, da bo ta projekt odpiral tudi nova delovna mesta. Na koncu sem ugotovil, da ne morem prenehati, to bi naredilo več škode kot koristi. Na tej točki se vam zahvaljujem, da sem bil del zgodbe Dan najlepših sanj, ki je projekt občutno popeljal naprej že nekaj dni po oddaji. Zavedam se, da so številke zelo pomembne pri delovanju takšne kompleksne strukture kot je PRO Plus in tu ste pokazali, da na prvem mestu niso samo številke, ampak tudi dejanja - te številke smo spremenili v glasbila, ki bodo šla na kar pet naših osnovnih šol. Hvala za priložnost. Sloveniji ste pokazali, kako pomemben je ta projekt za našo prihodnost. Zelo si želim še, da v prihodnje še okrepimo ideje in naredimo, kar se da veliko za našo družbo."