Na srednješolske plese ga vežejo uničujoči spomini

Igor Štamulak (Foto: POP TV)

Kaj ti pomeni sodelovanje v največjem plesnem televizijskem šovu Zvezde plešejo?

Izziv, ker me res zanima, kako bosta veliki in mali voz trčila skupaj.

Kaj pričakuješ od oddaje Zvezde plešejo in kaj sporočaš gledalcem?

Da radost in jaz zaplešemo v vaših domovih.

Kaj ti pomeni ples?

Ples mi pomeni čarobnost gibanja.

Kako pomemben del tvojega življenja je plesanje?

Tako velik, da plešem non stop: v mislih, besedah in dejanjih.

Kje najraje plešeš?

Najraje plešem na piranski Punti. Tam valovi ustvarjajo najlepšo glasbo.

Kdaj si nazadnje plesal?

Novo leto sem preplesal prav tam. Ples užitka in sprostitve. Ko plešem tudi pojem, ampak najraje šepetam na uho.

Kakšni so tvoji spomini na srednješolske plese?

Uničujoči, ker sem vedno odšel zadnji.

Kdaj si bil nazadnje na plesni predstavi? Kaj ti je bilo najbolj všeč?

Nazadnje sem bil na predstavi Stenica, v Prešernovem gledališču v Kranju. Užiško kolo in ples duhov.

Je spomin na maturantski ples zate nekaj lepega, ali travma?

Travmatično lepo. Ker se je to ponavljalo več let zaporedoma in vedno z žulji na petah. Pač vedno novi čevlji.

Fred Astaire ali Gene Kelly?

Fred Astaire, ker sem pri plesu vedno moker.

Igor si najbolj želi zaplesati tango. (Foto: POP TV)

Kateri je zate najboj strasten ples?

Vročica poletne noči, ker mi je vedno vroče.

Polka ali valček?

Valček, ker je nežen.

Najboljša filmska plesna scena je …

Nekateri so za vroče, ker jejo vrtnice.

Zakaj so latinskoameriški plesi boljši od standardnih?

Niso, samo ženske ritke so boljše.

Sansjki plesni flashmob je …

Plesanje celotne družine ob kuhanju kosila, ker je hranjenje prav takšen užitek kot ples.

Zakaj se veseliš nastopa v oddaji?

Ker bom plesal.

Kateri ples si najbolj želiš odplesati?

Tango, ker sem ga plesal v Argentini.

Kdo je tvoj sanjski plesni partner?

Adele, ker samo ljubi.

Greš na zmago ali …

Grem na užitek. Ker je lepo.

Se vidiš v plesnem svetu po koncu tekmovanja?

Ne, ker uživam v kuhanju.

Najbolj se boji, da ga plesalka brcne v koleno. (Foto: POP TV)

Plesni čeveljci … se jih veseliš ali bojiš?

Me skrbijo, ker drsijo.

Kako vidiš plesne obleke? Boš kazal 'ljubezenski tepih' kot ga pogosto profesionalni plesalci?

Plesnih oblek se veselim. Z veseljem bi pokazal svoj 'ljubavni tepih', pa so Ponterosso v Trsu zaprli, kjer so jih včasih prodajali na metre.

Kako si se pripravljal na začetek? Si si ogledal tuje oddaje?

Zagrabil sem prvo damo, da bi z njo lahko zaplesal sambo.

Imaš morda kakšnega plesnega vzornika v tujih oddajah ali na splošno na plesnem parketu?

Ko so mi na zadnje loščili parket, sem bil navdušen.

Česa se najbolj bojiš?

Da me plesalka brcne v K … (koleno).