Evropska nagrada lux koprodukciji Nečista kri

Film Nečista kri (Sami blood) režiserkse Amande Kernell je dobitnik nagrade lux. (Foto: Liffe)

Filmsko nagrado lux Evropskega parlamenta letos prejme švedsko-norveško-danska koprodukcija Nečista kri (Sameblod), je v Strasbourgu sporočil predsednik parlamenta Antonio Tajani. Zmagovalca so tako kot vsako leto z glasovanjem izbrali evropski poslanci. Kot še piše na spletni strani Evropskega parlamenta, je Tajani izpostavil, da je bila sedma umetnost rojena v Evropi, danes pa je gonilna sila kulture, vrednot in dialoga. Spomnil je, da bo prihodnje leto v EU posvečeno kulturni dediščini, kamor spadajo tudi filmi.

Film švedske režiserke Amande Kernell je zgodba o mladi predstavnici ljudstva Samijev oziroma Laponcev, ki zaradi sanj o drugačnem življenju zapusti svojo skupnost, na poti do cilja pa se mora soočiti z rasizmom. Igralki iz filma Nečista kri, sestri Lena Cecilia Sparrok in Mia Erika Sparrok, sta nagovor evroposlancem začeli v laponskem jeziku, ki sicer ni eden od 24 uradnih jezikov unije, zaključili pa v angleščini. Nagrada je po njunih besedah odškodnina starejšim rodovom ljudstva Sami, ki ohranjajo kulturo in jezik ljudstva. Nagrado sta tudi posvetili njim. Obe sta bili oblečeni v tradicionalna oblačila ljudstva Sami in poudarili, da to ljudstvo še obstaja, čeprav je njegov jezik po podatkih ZN že skoraj izumrl.

Preostala filma v ožjem izboru za letošnjo nagrado lux sta bila francoski film 120 utripov na minuto režiserja Robina Campilla in nemško-bolgarsko-avstrijska koprodukcija Vestern, ki jo je režirala Valeska Grisebach. Vsi trije filmi so na sporedu letošnjega že 28. Liffa. Evropski parlament je pokril stroške podnapisov za vse tri filme v finalnem izboru v vseh 24 uradnih jezikih EU. Zmagovalni film bo prirejen za ljudi z motnjami vida in sluha, dobil bo tudi podporo za mednarodno promocijo.

Nagrado lux je v podporo evropski filmski industriji Evropski parlament ustanovil leta 2007. Lani je pripadla nemški režiserki Maren Ade za film Toni Erdmann.