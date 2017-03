NAGRADNA IGRA: Spoznaj Gorskega zdravnika

Hans Sigl (Foto: POP TV)

Hans Sigl bo v spremstvu svoje žene Susanne v Slovenijo prišel v četrtek, 16. marca, in bo v Mercatorju Šiška v Ljubljani pozdravil oboževalce serije Gorski zdravnik. Dveurni brezplačni dogodek se bo začel ob 15.30 s prihodom Hansa Sigla okrog 16.30. Vstopnic za dogodek ne potrebujete.

Trem obiskovalcem – vsak izmed njih lahko pripelje s seboj enega spremljevalca - bomo omogočili, da bodo najbolj priljubljenega zdravnika pri nas spoznali na štiri oči. Na meet&greet dogodku se bodo lahko slikali z dr. Martinom, ga vprašali kaj zanimivega, dobili avtogram in se pogovarjali z najbolj slavnim zdravnikom pri nas.

To pa ni edina dobra novica. Na POP TV si boste lahko že v ponedeljek, 20. marca, ogledali novo, deseto sezono serije Gorski zdravnik.

Ekskluzivni intervju s Hansom Siglom si lahko preberete tukaj.

NAGRADNO VPRAŠANJE: Kdaj bo Hans Sigl prišel v Slovenijo?

Pravilne odgovore nam skupaj z osebnimi podatki (ime, priimek, naslov in telefonska številka) pošljite na naslov nagrada@pop-tv.si. Nagradna igra poteka od 6. do 8. marca, do 12.00.

Izmed vseh, ki bodo pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, bomo izžrebali tri srečneže, ki bodo na srečanje s slavnim zdravnikom lahko pripeljali še nekoga.

Splošne pogoje o sodelovanju v nagradni igri si preberite tukaj.