NAGRADNA IGRA: Z malo sreče do čudovitih kotalk in čelade

Igralka Karol Sevilla nastopa v vlogi Lune (Foto: POP TV)

Glavna junakinja serije Jaz sem Luna Luna Valente uživa življenje na kotalkah. Kot vsako dekle njene starosti živi s svojo družino, hodi v šolo in ima veliko prijateljev. Ima tudi službo kot natakarica v restavraciji s hitro hrano. Luna v prostem času kotalka ob morju in posluša glasbo prijatelja Simona. Življenje se ji spremeni, ko se mora z družino preseliti v Buenos Aires. Privaditi se bo morala na nove prijatelje in novo prestižno šolo.

Glavni igralci serije so Karol Sevilla (Luna Valente), Ruggero Pasquarelli (Matteo Balsano), Valentina Zenere (Ámbar Smith) in Michael Ronda (Simón Álvarez). Serija je na POP TV sinhronizirana, ker jo želimo približati mladim gledalcem.

Mladinsko serijo Jaz sem Luna lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 14.35 na POP TV. Za vse tiste, ki si serijo ne boste uspeli pogledati med tednom, so med vikendom dopoldne ponovitve posameznih epizod.

Ne zamudite novega 14. dela priljubljene mladinske serije Jaz sem Luna

Monica in Miguel se pogovorita z Luno o izpitu, ki ga ni naredila. Povesta ji, da mora oceno popraviti, sicer ne bo več smela v Jam and Roller. Jim je vedno bolj zaljubljena v Ramira, kar v obratni smeri pa ne ravno drži. Ambar pove Sharon, da Luna še ni imela izpita. Sharon se o tem želi pogovoriti u Miguelom. Luna se vso noč uči, da bi uspela opraviti popravni izpit, ampak Ambar zamenja njen izpit z drugim, da ji ne bi uspelo. Flor, Matteova sestrična, se vrne iz Francije.

