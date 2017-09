Najbolj gledana grozljivka vseh časov v Sloveniji bo dobila nadaljevanje

Tisto bo iz kanalizacije znova zlezlo čez dve leti. (Foto: Blitz)

Film Tisto, ki v gledanosti podira rekorde, pripoveduje zgodbo o sedmih mladih, ki odraščajo v majhnem mestu. Ko začnejo izginjati otroci, se dotična skupina otrok znajde iz oči v oči s svojim največjim strahom – spopadejo se z zlobnim in zloveščim klovnom Pennywisejem, ki že stoletja mori in ustrahuje ljudi. Starodavna entiteta, ki lahko spreminja obliko in si nadene obliko tistega, česar se njegove žrtve najbolj bojijo iz 'zimskega spanja' pride vsakih 27 let in se loti najbolj ranljivih prebivalcev mesteca.

Film, ki je dobil najvišjo cenzorsko oznako, je do zdaj zaslužil že več kot 400 milijonov evrov, podrl pa je rekord tudi v Sloveniji. V otvoritvenem koncu tedna si je grozljivko namreč ogledalo rekordno število gledalcev, v kinematografe je odšlo namreč kar 9.090 gledalcev in tako postal tudi najdonosnejša premiera grozljivke vseh časov v Sloveniji.

Zdaj pa je filmski studio, ki je ustvaril grozljivko potrdil, da bo čez dve leti prišlo nadaljevanje, prvi je novo pogodbo podpisal scenarist Gary Dauberman, vrnili pa naj bi se tudi producenti in režiser Andrés Muschietti. Je pa zagotovo, da bodo potrebni novi glavni igralci, kajti zlo se vrne vsakih 27 let.

Sicer je bil Kingov roman že ekraniziran leta 1990 v televizijski seriji, ki jo je režiral Tommy Lee Wallace.