Največji filmski flop vseh časov? Za film prodali le eno vstopnico!

Shia LaBeouf v filmu Man Down, za katerega so na otvoritveni vikend na Otoku prodali zgolj eno vstopnico. (Foto: arhiv filma)

Izkupiček prvega vikenda predvajanja nove vojne drame Man Down, v katerem Shia LaBeouf igra vojnega veterana, je bil zgolj dobrih osem evrov. Predvajali so ga zgolj v eni kinodvorani, v Burnleyju, v Lancashiru. Čeprav je res, da veliko dobrih filmov ne podre rekordov prvi vikend predvajanja, drži, da gre tokrat za malce bolj svojevrsten rekord. V smislu, da bi to lahko bil največji filmski flop vseh časov, četudi v filmu igrata celo Gary Oldman in Kate Mara.



Nekateri so že izrazili svojo ironijo na spletu, češ da Shia nima tiste hollywoodske privlačnosti, spomnimo se, da je pred leti nosil papirnato vrečko z napisom "nisem več slaven", drugi pa so mnenja, da bi tovrstni rezultat lahko pristal v Guinnessovi knjigi rekordov.



Film je režiral Dito Montiel, drži pa tudi, da je leta 2004 poljski film My Nikifor ves čas predvajanja zaslužil manj kot deset evrov, čeprav je prejel nagrado v svoji državi. Med igralci, katerih filmi so v celotnem obdobju predvajanja zaslužili manj kot sto britanskih funtov (slabih 117 evrov), pa so, zanimivo, tudi Emma Watson, Uma Thurman, Keanu Reeves, Halle Berry in Morgan Freeman.



Si drznete ogledati napovednik?