Napovednik: Pretresljiva srhljivka - Sledi v snegu

Pretresljiva srhljivka sledi novinki agentki FBI (Elizabeth Olsen) družno z lokalnim stezosledcem in lovcem (Jeremy Renner), ki ima globoke vezi s skupnostjo in težavno preteklost, kako preiskujeta umor mlade domačinke v odročnem indijanskem rezervatu ter upata, da bosta razrešila njeno skrivnostno smrt.



Taylor Sheridan je režiral po lastnem scenariju, igrajo še Gil Birmingham, Jon Bernthal, Julia Jones, Kelsey Asbille in James Jordan.

Cory Lambert je izkušeni lovec, ki v indijanskem rezervatu Wind River lovi predvsem kojote in druge plenilce. V divjini kar naenkrat naleti na truplo posiljene in zmrznjene mladoletnice. Da bi čimprej našli storilca v rezervat pošljejo mlado FBI agentko Jane Banner. Ker sama ni seznanjena z grobim terenom in težkimi tamkajšnjimi vremenskimi razmerami prosi Coryja za pomoč pri svojih preiskavah in skupaj se podata na temačno pot odkriti pravo resnico.