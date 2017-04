Napovedujemo: Kako biti latino ljubimec

Kmalu bo postavni in zapeljivi Maximo, ki se je držal svojega otroškega načrta, obiskal naša kina. Velika želja, da mu v življenju ne bi bilo treba delati, se mu je uresničila. Živi v razkošni vili z bazenom, impresivnim voznim parkom in celo vrsto služabnikov, ki mu strežejo od jutra do večera. Bogate gospe, stare skoraj trikrat toliko kot on sam, so bile zanj lahek plen, njihovo bogastvo pa zagotovilo, da v življenju ničesar ne pogreša. Dokler ga po 25 letih zakona na njegovo veliko presenečenje zavoljo mlajšega ljubimca pred vrata svoje luksuzne vile ne postavi njegova več kot 80-letna žena.

Čez noč ostane brez denarja, doma in helikopterja.

Še dobro, da je padli žigolo tudi iznajdljiv. Da bi osvojil svojo naslednjo 'priletno' trofejo, izkoristi desetletnega nečaka, za katerega se v letih, ko je živel svoje udobno življenje obkroženo s služabniki, sploh ni zmenil. Skupaj se odpravita na lov – mali Hugo si prizadeva osvojiti srce svoje sošolke, Maximu, ki kmalu ugotovi, da lahko svojega nečaka marsičesa nauči, pa v oči pade njena bogata babica.

Kakšna bo njuna zgodba? Jima bo uspelo? Do kakšnih spoznanj ju bo pripeljal njun osvajalski pohod?

Komedija Kako biti latino ljubimec na naša platna prihaja 27. aprila.

O ZGODBI:

»Prva lekcija: v očesnem stiku je moč. Ženske bodo hlepele po tebi.«

Maxima pri dobrih štiridesetih na cesto postavi njegova dvakrat starejša žena. Ker se je dolga leta ukvarjal le sam s sabo in svojim udobjem, v njegovem življenju ni nikogar, na kogar bi se lahko obrnil. Pod streho ga kljub vsemu vzameta njegova sestra Sara in nečak Hugo, za katerega je Maximo vsa leta mislil, da je pravzaprav nečakinja. Čeprav ima skrite namene, se s Hugom kmalu zbližata, kar Maxima skozi mnoge komične in tudi življenjske situacije pripelje do ugotovitve, da je pomembneje kot denar ljubiti svojo družino. Najbolj pa ga preseneti dejstvo, da bistvene stvari v življnenju pravzaprav nič ne stanejo.

Napovednik komedije Kako biti latino ljubimec si lahko ogledate TUKAJ.

ZANIMIVOSTI:

- Eugenio Derbez velja za enega najbolj popularnih igralcev Latinske Amerike, vloga Maxima pa je njegova prva glavna vloga v angleščini.

- Salma Hayek in Eugenio Derbez, ki v filmu igrata brata in sestro, sta dobra prijatelja že trideset let. Do sedaj v filmu nista še nikoli sodelovala, se je pa verjetno že zgodilo, da sta skupaj praznovala rojstni dan – oba sta namreč rojena 2. septembra.

- Salma Hayek je povedala, da je skozi film podoživela del svojega otroštva – tudi ona je namreč v Mehiki odraščala s starejšim bratom.

- Ko so glavnega igralca Eugenia Derbeza vprašali, kako je za vlogo mlajšega sebe našel igralca, ki mu je tako zelo podoben, je ta povedal, da je to planiral že 25 let pred snemanjem filma. Vlogo so namreč zaupali njegovemu sinu Vadhirju Derbezu.

- Ta se je za vlogo pošteno namučil. Da bi ustrezal standardom latino ljubimca v najboljših letih, je štiri mesece vsak dan zahajal v fitnes in bil na strogi dieti.

- Raphael Alejandro, ki igra Huga, je vzhajajoča otroška filmska zvezda. Ne samo, da je neverjetno nadarjen, pri komaj desetih letih govori že šest jezikov.

IGRALSKA ZASEDBA:

REŽIJA: Ken Marino

SCENARIJ: Chris Spain, Jon Zack

IGRAJO: Eugenio Derbez, Salma Hayek, Rob Lowe, Kristen Bell, Raphael Alejandro, Michael Cera, Rob Corddry, Mckenna Grace

ŽANR: komedija

Naročnik oglasa je: Karantanija Cinemas