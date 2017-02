Natalie Portman kot Jackie Kennedy

Po atentatu na predsednika Kennedyja se prva dama Jacqueline Kennedy prebija skozi žalost in travmatične posledice, da lahko spet najde vero in zaupanje, potolaži svoja otroka in poskrbi za zgodovinsko volilo svojega moža.





Natalie Portman (Foto: Blitz)

Jacqueline Kennedy (Natalie Portman) je imela le 34 let, ko so njenega soproga izvolili za predsednika Združenih držav Amerike. Elegantna, prefinjena in skrivnostna dama je v trenutku postala svetovni fenomen in ena najbolj slavnih žensk na planetu, katere občutek za modo, dekor in umetnost so občudovali in oboževali vsi.



Potem pa 22. novembra med obiskom v Dallasu v sklopu kampanje John F. Kennedy pade pod streli atentatorja; Jackiejin rožnati kostim zamaže soprogova kri … Vkrca se na predsedniško letalo, ki jo bo odpeljalo nazaj v Washington, in njen svet – skupaj z njeno vero v ta svet – je raztreščen na prafaktorje. V hudem šoku je, zavita v žalost, a se bo morala v teku prihajajočih dveh tednov soočiti z nepopisno resničnostjo: najti bo morala moč, da utolaži svoja mala otroka, se izseliti iz domovanja, ki ga je bila prenovila s pikolovsko skrbjo, in pripraviti vse potrebno za soprogov pogreb. Jackie se kmalu posveti, da bo naslednjih sedem dni odločilnega pomena za podobo, ki jo bo zgodovina ustvarila glede moževe zapuščine – in kako si bo zapomnila tudi njo.



Film – neustrašni portret ženske, ki je hkrati ikona in skrivnostna sfinga, pa tudi razmišljanje o veri, zgodovini, mitologiji in izgubi – je po scenariju Noaha Oppenheima režiral Pablo Larraín. Igrajo še Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup, John Hurt, Richard E. Grant, John Carrol Lynch, Beth Grant, Max Casellla in Caspar Phillipson.