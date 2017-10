Nepozabno darilo in uresničitev sanj, po 45 letih v objemu stara prijatelja

V četrti oddaji Dan najlepših sanj ne bo manjkalo presenečenj. V studiu bomo gostili pobudnika projekta 20 za 20, ki osrečuje osnovnošolce po Sloveniji in s podarjenimi glasbili omogoča, da v njih vzklije ljubezen do glasbe. Marka Sorška - Sokija bo pri dobrodelnosti podprla tudi oddaja Dan najlepših sanj in ga obogatila s 5 kitarami ter setom bobnov.

Pobudnik projekta 20 za 20 Marko Soršak - Soki bo dobil 5 kitar in bobne za mlade glasbene upe. (Foto: Miro Majcen)

V tokratni oddaji pa ne bo edini ljubitelj bobnov bobnar skupine Elvis Jackson Marko Soršak, ampak tudi 11-letna Katrina Vukan, ki si z Markom ne deli le ljubezni do bobnov, ampak tudi glasbenega vzornika Larsa Ulricha, bobnarja iz skupine Metallica. Katrinina največja želja je iti na koncert Metallice, še sanja pa se ji ne, da bo kmalu poleg dveh vstopnic za koncert doživela še eno presenečenje.

Katrina bo šla na koncert Metallice, čaka pa jo še posebno presenečenje. (Foto: Miro Majcen)

Sonja Hilš iz Videma pri Ptuju se bo nepričakovano znašla sredi snemanja oddaje v našem studiu. Po pravem šoku bomo izvedeli, zakaj sta njena otroka Barbara in Davorin mami ob 50-letnici želela pripraviti nekaj res posebnega, kar jo bo spomnilo na srečne čase in ne bo nikdar utonilo v pozabo ... Novi jekleni konjiček bo nak vedno brnel ob njej - Citroen Saxo, ki Sonji predstavlja simboličen spomin na preteklost.

Sonja Hilš ni vedela, da pride v oddajo. Ko ji je Peter odstranil prevezo, ji je zapel ves studio. (Foto: Miro Majcen)

Na koncu pa bomo priča čustveni združitvi dveh prijateljev, ki se nista videla od zgodnjega otroštva. 55-letni Viljem Primožič iz Kopra bo na odru po 45 letih lahko spet objel svojo prijateljico Ninetto iz Sicilije.

Pri desetih letih sta bila Viljem in Ninetta nerazdružljiva prijatelja, a potem se nista videla kar 45 let. (Foto: Miro Majcen)

