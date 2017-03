Dokler mu lepega dne ena od njegovih nekdanjih deklet, Kristin (Clémence Poésy), v naročje ne položi nekaj mesecev starega otročička: Glorio, njegovo hči! Ker ni sposoben poskrbeti za dojenčico se odloči, da jo bo vrnil materi ter odhiti v London, da bi jo našel - a brez uspeha. Osem let pozneje imata Samuel in Gloria (Gloria Colston) lepo in urejeno življenje, ki pa ga kar naenkrat prekine Kristin, saj hoče hčerko nazaj.





Režiser Hugo Gélin, ki je scenarij spisal z Mathieujem Oullionom in Jean-Andréjem Yerlesem na podlagi mehiške uspešnice No se aceptan devoluciones, je povedal: "Prevzela me je zgodba možakarja, ki se odloči, da bo svoje življenje vendar le posvetil mali deklici. Po malem me je zgodba spominjala na La vita è bella Roberta Benignija ali The Pursuit of Happyness Gabriela Muccina, ki odlično prikazujeta odnos med odraslim in otrokom. Poleg tega sem odkril, da se lahko med tem nepričakovanim očetom, prijateljem z dobrim srcem in materjo, ki se vrne po otroka, naplete krasna humorna in ganljiva zgodba."





Igrajo še Antoine Bertrand, Ashley Walters, Raphael Von Blumenthal, Clémentine Célarié, Anna Cottis, Raquel Cassidy in Howard Crossley.

Film NEPRIČAKOVANO OČKA si lahko v kinu ogledate od 16. marca. Distributer filma je podjetje BLITZ Film & Video Distribution.

Naročnik oglasa je Blitz film&video distribution.