'Nezemljani obstajajo, lahko bi nas pokončali kot v filmu!'

79-letni režiser Ridley Scott je prepričan, da v vesolju nismo sami. (Foto: AP)

Film Osmi potnik: Zaveza se nadaljuje tam, kjer se je nehal film Prometej (2012). (Foto: Blitz)

"Verjamem v bitja, ki so boljša od nas. Strokovnjak pri agenciji NASA me je vprašal, če sem že kdaj ponoči pogledal v nebo in če mislim, da smo sami tam zunaj. Kar je smešno. Znanstveniki so zdaj obelodanili cifro in menijo, da obstaja možnost, da je med 100 in 200 entitet, ki so na podobni stopnji evolucije kot človeštvo. Torej, ko vidite veliko stvar na nebu, zbežite. Precej bolj so pametni kot mi in če ste dovolj neumni, da bi se z njimi spoprijeli, vas lahko zbrišejo z obličja Zemlje v treh sekundah. Mene ni strah. Imam svojo 9 mm revolver," je o Nezemljanih v okviru promocije svojega novega filma za Sky News povedal skoraj 80-letni režiser Ridley Scott.



Scott, ki bo okroglo obletnico praznoval 30. novembra, bo z novim filmom Osmi potnik: Zaveza postregel sredi maja, ko prihaja tudi v naše kinematografe.