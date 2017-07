Ni vedel, kako zelo slaven je Harry

A post shared by Harry Styles (@myharrylovers) on Jul 10, 2017 at 4:18am PDT

Britanski režiser Christopher Nolan je pojasnil, da se ni zavedal resnične razsežnosti slave ljubljenca najstniških in – roko na srce – tudi ženskih src, Harryja Stylesa, ko mu je ponudil vlogo v svojem filmu Dunkirk, akcijsko vojno dramo o britanskih vojakih, ki so se s 2. svetovni vojni znašli v obroču sovražnih sil.

"Mislim, da se nisem povsem zavedal, kako zelo slaven je Harry. Moja hči je sicer govorila o njem, moji otroci so govorili o njem, a nisem dojel. V zasedbo sem ga sprejel, ker je popoln za vlogo, ki jo igra, in si jo je resnično zaslužil," je povedal Nolan.

Tudi soigralec Mark Rylance ni vedel, da je njegov novi soigralec pravzaprav nekdanji član izjemno priljubljene fantovske skupine One Direction. To mu je povedala 11-letna nečakinja. "Bila je tako zelo navdušena, bolj kot nad katerimkoli mojim filmom, ker v tem igram s Harryjem! Zdaj me veliko bolj ceni," se je pošalil.

Medtem pa je Harry o svoji filmski izkušnji povedal: "Kakorkoli si predstavljaš, da bo videti prizorišče snemanja tako velikega filma – to preseže pričakovanja in predstave. Ladje, letala … povsem neverjetno."

V filmu igra tudi še en velik ljubljenec ženskih src, Tom Hardy, zato lahko z veliko gotovostjo predvidevamo, da bodo, čeprav gre za vojno akcijo, drle predstavnice nežnejšega spola.

In ne le z resno filmsko vlogo, Harry je pred kratkim presenetil tudi z izdajo svojega solo prvenca Sign of the times, ki je precej zrel odmik od hitov fantovske skupine. Z zrelim zvokom je navdušil tudi kritike fantovskih skupin in precej razširil svoj krog oboževalcev.