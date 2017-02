Nina zasačila Rebeko in Martina med poljubom. Poroka odpovedana?

V Usodnem vinu nas čaka še ogromno zapletov. (Foto: POP TV)

Se še spomnite, da smo pretekli teden napovedali, da bo v seriji Usodno vino prišlo do velikega preobrata? Stvari se z vsakim delom bolj zapletejo. Saj veste, če ljubezni ne neguješ, se ta s časom ohladi in tako je tudi pri Nini Dolinar, ki jo igra Inja Zalta, in Martinom Rozmanom, ki ga igra Klemen Janežič.

Medtem ko je bila Nina na potovanju v Italiji, kjer bi bodočega moža Martina skoraj prevarala z Erikom, je Martin začel dvomiti o svoih čustvih in je tik pred poroko stvari pošteno zamočil. Vse več časa je posvečal primarijki Rebeki, ki pa zanj ni več samo sodelavka. Martin se ni mogel več upirati svojim čustvom do Rebeke in jo je poljubil. To pa je na lastne oči videla tudi Nina in v trenutku so se sanje o poroki razblinile v prah.

Serijo Usodno vino lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20.00 na POP TV.





Če je nekoč Rebeka za vsako ceno hotela biti z Martinom, se ji zdaj za njegovo pozornost ni treba več truditi. Počasi in spretno k temu so seveda pripomogle tudi okoliščine in smrt njenega očeta, se je prikradla v Martinovo srce. Ampak ali bo tam ostala za vedno? Ne zamudite novega dela, saj vam obljubljamo da bo iz dneva v dan bolj napeto.

Martin in Nina povesta Veri, da poroke na žalost ne bo. Nina zanika Rebekino krivdo za razhod. Vera je v šoku, zato hitro telefonira Ivanu, ki pa krivdo za razhod zvali na Nino. Zorc se sestane z Ines in jo povabi na kosilo. Bojana Daši razkrije šokantno skrivnost o Simonu. Martin končno prizna, da v njegovem življenju obstaja druga ženska, zato Nino prosi, da mu odpusti. Nato pa izve, da je Rebeka izginila.