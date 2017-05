Nova serija, ki bo obnorela mlade

Karol Sevilla v vlogi Lune (Foto: POP TV)

Na POP TV 1. junija ob 14.30 prihaja nova mladinska serija Jaz sem Luna (SOY LUNA), ki je v tujini že zabeležila rekorden uspeh.

Nova mladinska serija Jaz sem Luna (Soy Luna), ki je v tujini že zabeležila rekorden uspeh, bo na sporedu od ponedeljka do petka ob 14.30 na POP TV. Za vse tiste, ki si serijo ne boste uspeli pogledati med tednom, pa vesela novica, saj bodo med vikendi dopoldne ponovitve posameznih epizod.

Dragi ''Lunaticsi'', se vidimo 1. junija ob 14.30 na POP TV.

Glavni igralci serije so Karol Sevilla (Luna Valente), Ruggero Pasquarelli (Matteo Balsano), Valentina Zenere (Ámbar Smith) in Michael Ronda (Simón Álvarez). Serija pa bo na POP TV sinhronizirana, ker jo želimo približati mladim gledalcem. Glavnim likom bodo slovenske glasove med drugim posodili tudi igralec Domen Valič, pevec Alex Volasko in Kaja Urbančič.

Kakšna je glavna zgodba serije?

Glavna igralka Luna Valente uživa življenje na kotalkah. Kot vsako dekle njene starosti živi s svojo družino, hodi v šolo in ima veliko prijateljev. Ima tudi službo kot natakarica v restavraciji s hitro hrano. Luna v prostem času kotalka ob morju in posluša glasbo prijatelja Simona. Življenje se ji spremeni, ko se mora z družino preseliti v Buenos Aires. Privaditi se bo morala na nove prijatelje in novo prestižno šolo.

Nekaj zanimivosti iz serije:

- Prva sezona ima 80 delov.

- Serija je bila prvotno mišljena o življenju na drsalkah.

- Snemanja so potekala v Cancunu (Mexico) in v Buenos Airesu (Argentina).

- Na začetku so jo povezovali s serijo Violetta, čeprav gre za popolnoma drugo zasedbo in ekipo.

- Igralci serije so pred snemanji opravili sedemmesečni tečaj rolkanja, ki je potekalo osem ur na dan.

- Oboževalce serije kličejo ''Lunatics''.