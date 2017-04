Nove fotografije iz nadaljevanja Osmega potnika obetajo

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj



Ekipa ladje Covenant (Zaveza) se v petem filmu odpravi na rob galaksije, kjer odkrije neznani paradiž, vsaj tako misli, a je to pravzaprav temačen, nevaren svet. Kmalu odkrijejo grožnjo, ki presega njihovo domišljijo, zato člani ekipe začnejo biti boj za preživetje in rešitev iz navideznega raja, ki je prej pekel kot kaj drugega.





Scottov film Osmi potnik: Zaveza k nam prihaja 18. maja. (Foto: Blitz)

Še slab mesec nas loči od premiere novega filma Osmi potnik: Zaveza, ki k nam prihaja 18. maja, na spletu pa so se pojavile nove fotografije, na eni izmed njih je ena od pošasti, ki se "masti" nad žrtvijo, sicer pa bo menda v novem filmu, vsaj kakor obljublja režiser Ridley Scott, precej več "grozot" kot smo jih bili vajeni do zdaj, ko je bilo veliko "hitchcockovske" groze in smo lahko marsikaj slutili, a ne nujno tudi videli na platnu

Nekateri oboževalci se sicer fotografij branijo in si nočejo pokvariti presenečenja ob gledanju (če ste med njimi, zamižite!) sicer pa gre za nadaljevanje Scottovega filma Prometej, predzgodbe prvega dela franšize. Šesti film franšize tako pripoveduje zgodbo posadke kolonialne ladje Covenant, ki na čudovitem, a ovražnem planetu naleti na androida Davida (Michael Fassbender), enega od dveh preživelih članov odprave Prometej, ki je doživela svoj konec v prejšnjem filmu.

(Foto: Blitz)

Oglejte si napovednik!