"Če se mi jutro začne po predpisih, sem sproščena, zabavna, odgovorna, pogosto zaletava, neučakana ... Če se jutro ne začne po predpisih, sem sitna in zaspana," o sebi pove Nuša, ki v prostem času rada bere knjige, hodi v hribe in potuje. Njena življenjska strast je življenje samo. Ceni svoje zdravje in živi tako, da se nagrajuje z malenkostmi.

Na pomladnem plesnem parketu bo navduševala tudi Nuša Lesar. (Foto: POP TV)

Ples ji predstavlja predvsem dobro zabavo, veseli pa jo tudi, da ji bodo profesionalni plesalci pomagali nadgraditi plesno znanje, ki je zdaj res bolj kot ne osnovno.

Simpatična voditeljica najraje pleše v domači dnevni sobi (Foto: POP TV)

Kot osnovnošolka je sicer redno plesala, kasneje pa se je zavrtela le še na kakšni zabavi. Sedaj simpatična voditeljica najraje pleše kar v domači dnevni sobi. "Mislim, da ima skoraj vsaka ženska sem pa tja trenutek, ko se malo pogleda v ogledalo in kar malo zapleše tja v tri dni. Ker nihče ne vidi in je varno," pove z nasmehom.

Domače zavetje bo prav kmalu zamenjala za svet bleščic in glamurja, a se novih izzivov veseli: "Od resnih novic se bom preselila še na plesni parket in tako v svoj vsakdanjik vnesla nekaj več zabave in konec koncev tudi gibanja, ki mi zadnje čase pošteno manjka."

Njen sanjski plesni partner bi bil nekdo z veliko potrpljenja: "Nekdo ob katerem bom lahko jezna, če mi ne bo šlo, pa me bo vseeno prijazno spodbujal in motiviral."

Za konec Nuša gledalcem sporoča: "Morda se bo vse skupaj videlo enostavno, ampak še zdaleč ni." Zagotavlja pa, da se bo za veliko smeha vsekakor izplačalo spremlajti šov.