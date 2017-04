Obeta se film o nogometni legendi Ferencu Puskasu

Ferenc Puskas je bil madžarska nogometna legenda iz 50. in 60. let, bil je eden največjih igralcev v zgodovini nogometa. Poleg tega je bil vodja magičnih Madžarov, reprezentance, ki je leta 1952 zmagala na olimpijskih igrah v Helsinkih.

Film o nogometašu bo nastal v "zasebno financirani mednarodni produkciji," je Andrew Vajna povedal za madžarsko tiskovno agencijo MTI. Dodal je, da je že dolgo razmišljal o tem, kako bi se dalo o Puskasu posneti film, ki bo navdušil gledalce.

Kot je povedal, je Puskas znan po celemu svetu in je pogosto tudi prva oseba, na katero ljudje pomislijo ob omembi Madžarske, zato je skrajni čas za film o njegovem življenju.

Vajna velja za enega od najuspešnejših hollywoodskih producentov in se podpisuje pod filme kot so Rambo, Jakobova lestev in Popolni spomin. Leta 2011 se je vrnil v rodno Madžarsko, kjer deluje kot vladni filmski komisar.

Z Joem Eszterhasom, ki je najbolj znan kot scenarist Prvinskega nagona, je sodeloval pri številnih filmih, nazadnje pri športnem filmu Otroci slave.