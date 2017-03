VIDEO: Obisk Gorskega zdravnika bodo popestrili legendarni Avseniki!

Zvezdnik serije Gorski zdravnik v Slovenijo prihaja 16. marca, dogodek pa bo toliko bolj poseben, ker bodo na njem zaigrali tudi Avseniki. (Foto: POP TV)

Kot že vsi dobro vemo, bo svoje goreče slovenske oboževalce v kratkem obiskal igralec Hans Sigl, ki ga poznamo po vlogi Martina Gruberja iz izjemno priljubljene serije Gorski zdravnik.

V spremstvu svoje žene Susanne bo v Slovenijo prišel v četrtek, 16. marca, svoje oboževalce pa bo pozdravil v Mercatorju Šiška v Ljubljani.

'Dr. Gruber' se je že naučil nekaj slovenskih besed.

Že tako poseben dogodek pa bo popestril nihče drug kot legendarni ansambel Avseniki, ki bodo zaigrali ob sprejemu "Gorskega zdravnika".

"Tako v Ansamblu Saša Avsenika kot tudi v sami družini Avsenik poznamo serijo Gorski zdravnik in smo jo tudi, če ne redno, pa vsaj občasno spremljali. Všeč nam je bila, ker se dogaja v alpskih krajih, ki jih opevajo tudi Avsenikove skladbe. Nasploh bi lahko med serijo in Avsenikovo glasbo potegnili kar nekaj vzporednic, zato smo vabila za nastop ob sprejemu veseli in smo ga tudi brez pomislekov takoj sprejeli. Smo pa s skupino ravno v lanskem letu dvakrat nastopali v kraju Ellmau, kjer snemajo priljubljeno serijo. V kraje, kjer prebiva gorski zdravnik, se vračamo tudi v letošnji jeseni, še prej pa se seveda vidimo na sprejemu v Šiški," so navdušeni glasbeniki.

Hans Sigl se svojega prvega obiska Slovenije. (Foto: POP TV)

Dveurni brezplačni dogodek, ki ga res ne smete zamuditi, se bo z nastopom Avsenikov začel ob 15.30, slavni zdravnik pa pride ob 16.30. Ne skrbite, vstopnic za ta dogodek ne potrebujete.

Za vse tiste največje oboževalce Gorskega zdravnika pa je POP TV pripravil prav posebno presenečenje - nagradno igro, kjer boste z malo sreče prav vi lahko v živo poklepetali z najbolj slavnim zdravnikom pri nas in se z njim tudi fotografirali! A pohitite, časa imate le še do srede do 12. ure.

Obiska Hansa Sigla pa bo napovedal tudi novo, deseto sezono serije Gorski zdravnik, ki na POP TV prihaja že v ponedeljek, 20. marca.

Se vidimo v Šiški!