Očka proti fotru, drugič!

Več očetov. Več težav. Ko se na kupu znajdejo štirje, ki si med seboj ne bi mogli biti bolj različni, pa je razlogov za smeh več kot dovolj. Če sta se v prvem delu komedije Očka proti fotru očeta Dusty in Brad znašla na nasprotnih bregovih, od koder sta zagrizeno tekmovala za naklonjenost svojih družinskih članov, bosta v novem delu težko pričakovane komedije Očka proti fotru 2, združila svoje moči in se soočila z izzivi, ki jih nista pričakovala. Družino bosta sredi priprav na nepozabni božič obiskala njuna očeta – Dustyjev mačo fotr Kurt in Bradov čustveni očka Don, ki bosta poskrbela, da se bodo dobri nameni njunih sinov spremenili v popolni kaos.

Mark Wahlberg in Will Ferrell v filmu Očka proti fotru 2. Že v kinu! (Foto: Karantanija Cinemas)

"Ko smo snemali prvi del komedije, nismo razmišljali o nadaljevanju, ampak potem nam je bila ideja o tem, da bi se za božič naenkrat pojavila očeta očetov, ki bi njunemu odnosu in zgodbi dodala še eno dimenzijo, neznansko všeč. Škoda bi bilo, če je ne bi izpeljali. Dogajanje smo postavili v božični čas, ker takrat razdrte družine težko uskladijo, kdo bo šel h komu in kdaj. Zgodba torej temelji na marsikateri življenjski situaciji," je o ustvarjanju filma povedal avtor scenarija in režiser Sean Anders, ki je režiral že prvi del.

V vlogah očka in fotra sta stopila že stara znanca Will Ferrell in Mark Wahlberg, v vlogah obeh dedkov pa jima štrene zapletata njuna starejša igralska kolega John Lithgow in Mel Gibson.

Oglejte si napovednik!