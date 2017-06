Od šova dobili več kot samo ljubezen?

Pred tednom dni se je prva sezona priljubljene oddaje Ljubezen po domače zaključila z zaroko Mira in Marine, predstavilo pa se je že novih sedem moških in ena ženska junakinja podeželja, ki bodo celo poletje pričakovali vaša pisma. Če ste v precepu ali bi jim pisali, velja poudariti, da so od oddaje tekmovalci prve sezone odnesli veliko več kot samo ljubezen.