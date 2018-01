Oda prvi ljubezni

Timothée Chalamet je tretji najmlajši kandidat za najboljšega igralca v zgodovini oskarjev. (Foto: Continental film)

Režiser Luca Guadagnino se je na film Pokliči me po svojem imenu, ki je posnet po romanu Andréja Acimana, pripravljal osem let. Film, posnet v romantičnem okolju severne Italije, ponuja s čustvi nabito zgodbo o odraščanju in prvi ljubezni.

Subtilna romantična drama je prejela tri nominacije za zlate globuse in štiri za oskarje ter nagrado AFI za film leta.

Pokliči me po svojem imenu (Call Me by Your Name) osvaja nominacije in nagrade za najboljši film in debitantske vloge, kjer posebno izstopa prav mladi Timothée Chalamet, za katerega je to prva potencialno oskarjevska vloga, verjetno pa ne bo zadnja. Timothée je najmlajši kandidat za najboljšega glavnega igralca med letošnjimi nominiranci, obenem pa tudi prvi tak nominiranec, rojen v 90. letih prejšnjega stoletja. Predvsem pa je tretji najmlajši kandidat za najboljšega igralca v zgodovini oskarjev, kar je zlasti zanimivo glede na to, da so bile doslej nominacij za oskarja pogosteje deležne mlade igralke.

Nominacijo je dobila tudi pesem Mystery of Love Sufjana Stevensa, čigar pesmi prežemajo senzibilnost, resnost in otožnost. Znan je po pesmih iz televizijskih serij, kot so To smo mi, O. C., One Tree Hill, pa tudi iz filmov Naša mala mis in Veronica Mars.

Film Pokliči me po svojem imenu v slovenske kine prihaja 1. februarja. (Foto: Continental film)

V filmu Pokliči me po svojem imenu velja izpostaviti tudi izjemno fotografijo in čudovite prizore italijanske pokrajine, ki nas posrkajo vase kot očarljiva filmska razglednica.

(Foto: Continental film)

Zgodba o odraščanju in prvi ljubezni

17-letni Elio (Timothée Chalamet) preživlja sproščeno poletje s starši na italijanskem podeželju. Mirno počitniško vzdušje popestri visok, zagorel ameriški študent Oliver (Armieju Hammeru), ki je prišel v Italijo, da bi delal z Eliovim očetom (Michael Stuhlbarg), uglednim profesorjem antične kulture. Elio sprva ohranja varno razdaljo, sčasoma pa začne iskati vedno nove izgovore, da bi se družil z novim prišlekom, čeprav ga kot otrok izobraženih akademikov rad zasmehuje, tudi zaradi ameriškega naglasa. Njuni besedni dvoboji postopno pridobijo erotično noto, in potem ko naposled izživita napeto spogledovanje s prvim poljubom, ki je hkrati igriv in čuten, postaneta neločljiva. Konec Oliverjevih počitnic v Italiji bo sicer omajal njun odnos, ampak to je le prva Eliova ljubezen, in čeprav je njuno nežno razmerje kratko, bo za vedno zaznamovalo Eliovo srce in dušo.