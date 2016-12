Odkrijmo energijo, ki nas vse povezuje

A šele ko njegova pisma dobijo nepričakovane osebne odgovore, začne dojemati, kako te tri nespremenljivke prepletajo docela živeto življenje in kako lahko tudi najhujša izguba razkrije trenutke popolnega smisla in lepote.

Film pripoveduje o tem, kako najti pot nazaj v življenje in ljubezen po neizmerni izgubi, pa o tem, kako nepričakovani trenutki upanja, smisla in vezi – teh svetlih plati vsakega dogodka – ponujajo svetlobo na poti skozi še tako temačne čase. »Prav tisto, kar včasih jemljemo za samoumevno ali česar ne opazimo vedno, pa nam je na voljo sleherni dan – na primer sončni zahod – a so minljivi, na primer otroški nasmeh…,« pravi režiser David Frankel. »Na milijone takšnih zakritih lepot je, vsaka je edinstvena, in vsakdo od nas ima svoj pogled na to, kaj te lepote so. So razlog, da vztrajamo; in pri naši zgodbi pritegne prav to, da nas opomni na te sijajne delčke življenja, zaradi katerih je vredno živeti.«

Odkrivanje teh trenutkov v soju slehernega tragičnega dogodka je skrajno čustvena in duhovna izkušnja, globoko osebna za vsakega posameznika, a vendar nekaj, kar nam je vsem skupno. Filmska zgodba se odvija v toplini, energiji in ob neredko sladko-grenkih notah praznikov v New Yorku; z dovršeno in bleščečo praznično podobo mesta so ustvarjalci uspeli poudariti še en dejavnik, ki poganja zgodbo in ki si jo utegne vsak gledalec razlagati po svoje: možnost, da izza kulis na naša življenja vplivajo nevidne in neznane sile. »Nekaj v praznični podobi New Yorka deluje naravnost poživljajoče in čudežno,« pravi Frankel. »Kot da si v mali snežni krogli, ki jo je nekdo stresel, in okoli tebe rajajo snežinke, v katerih odseva svetloba.«



Takšne idealizirane podobe so kot nalašč za navdihujočo zgodbo, ki vključuje lepoto na mnogotere načine in ki, kot dodaja režiser, »odseva našo domišljijo glede tega, kako bi stvari morale biti na svetu; gre za, če povem preprosto, zmagoslavje ljubezni in človeškega duha.«





Igrajo še Edward Norton, Keira Knightley, Michael Peña, Naomie Harris, Jacob Latimore ter oskarjevki Kate Winslet in Helen Mirren. Z oskarjem nagrajeni režiser David Frankel je režiral po scenariju Allana Loeba. Novo inačico odjavne pesmi Let's Hurt Tonight izvajajo grammyjevi nominiranci OneRepublic.



Film SKRITA LEPOTA si v kinu lahko ogledate od 29. decembra.

