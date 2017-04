Odštevamo in toplo priporočamo: V mreži

Danes imamo na primer spletne aplikacije, ki jih pred kratkimi štirimi leti še ni bilo - Periscope, Meerkat in Facebook Live nam omogočajo, da v živo oddajamo kjerkoli in kadarkoli, vedno bolj priljubljene postajajo tudi serije kot je britanska Black Mirror, ki se lotevajo mračnih tem sodobne družbe, zlasti nepredvidenih posledic novih tehnologij. Vprašanje, kaj se bo zgodilo z našo zasebnostjo je torej več kot na mestu.

Roman The Circle je s svojo vizionarsko naravnanostjo navdušil režiserja Jamesa Ponsoldta:

"Predvsem sem moral izbrati, česa ne vključiti v film, saj je knjiga nabita z idejami. Odločil sem se za vrednote ljudi in odnosov, tehnologijo pa pustil v ozadju, kjer je nevidna. Vsaj upam."

V filmu ob Emmi Watson, ki odigra glavni lik, nastopijo že oskarjevec Tom Hanks, Ellar Coltrane, ki se ga še dobro spominjamo po glavni vlogi v odlični drami Fantovska leta, ter John Boyega, ki smo ga nazadnje videli v Vojni zvezd: Sila se prebuja.

V MREŽI na filmska platna slovenskih kinematografov prihaja 27. APRILA 2017 .

O FILMU:

»V težave nas spravljajo naše laži, tisto kar skrivamo.«



»Dobro vedeti, še bolje pa je vedeti vse.«

Gre za sodobno moralno zgodbo, v okviru katere strahovite posledice tehnologije pridejo navzkriž z željo biti slišan v svetu, kjer spletna prisotnost pomeni vse. James Ponsoldt (tudi režiser filma Tukaj in zdaj iz leta 2013) predstavi zgodbo mlade pripravnice, ki je za svojo kariero pripravljena narediti vse. Ko dobi službo v največjem in najvplivnejšem spletnem podjetju The Circle, to vzame kot življenjsko priložnost. Med njenim hitrim napredovanjem lastnik podjetja kmalu ugotovi, da bi bila ravno ona najbolj primerna za revolucionarni eksperiment, ki ne bo spremenil samo njenega življenja, ampak bo vplival na življenja in prihodnost njenih prijateljev, družine in človeštva na splošno.

Naravnost idealna je za to, da postane obraz podjetja, ki ima več kot milijardo sledilcev.

Njeno življenje je kmalu na milost in nemilost prepuščeno množicam – podjetje snema vsak njen korak, vse, kar počne, je kot na dlani. Kljub veliki želji po kariernem uspehu in pritiskom vodstva podjetja pa Mae spozna past, v katero se je ujela v želji po uspehu, zato skuša ohraniti svoji identiteto in zasebnost.

O GLAVNIH LIKIH:

Mae (Emma Watson) je entuziastična 24-letnica, ki svojo kariero v Circlu začne kot skrbnica strank. Trdno verjame, da je popolna transparentnost družbe prava pot uspeha, zato jo kmalu opazijo vodilni v podjetju. Trenutno živi pri starših in se občasno druži s prijateljem Mercerjem (Ellar Coltrane).

Eamon Bailey (Tom Hanks) je karizmatični direktor podjetja The Circle, ki v službo hodi oblečen v kavbojke in pulover. Diplomiral na je univerzi Notre Dame, je poročen in ima štiri otroke. Ker želi biti čim bolj povezan s svojimi zaposlenimi, ga ti kličejo stric Eamon. Zbira umetniške slike in rad surfa.

Če bi bil žival, bi bil hobotnica.

Tom Stenton (Patton Oswalt) vodi finance podjetja The Circle. Poznan je po tem, da bliskovito rešuje probleme in je mnenja, da nič ni nemogoče. Ceni dobre italijanske obleke in uživa v svojem letalu, ki ga sam pilotira. Rad investira, zato je lastnik podmornice in cele vrste tekmovalnih jaht.

Če bi bil žival, bi bil morski pes.

Ty Lafitte (John Boyega) je najmlajši med voditelji Circla. Čeprav je bil med njegovimi ustanovitelji, se ne strinja povsem z vizijo podjetja. Raje ostaja izven soja žarometov in ceni svojo zasebnost, čeprav budno spremlja, kaj se v podjetju dogaja.

Če bi bil žival, bi bil morski konjiček.

IGRALSKA ZASEDBA: Tom Hanks, Emma Watson, Ellar Coltrane, Bill Paxton, Karen Gillan, Patton Oswalt, John Boyega

REŽIJA: James Ponsoldt

SCENARIJ: James Ponsoldt, po romanu The Circle (Dave Eggers)

PRODUCENTI: Tom Hanks, Anthony Bregman, Walter F. Parkes, Laurie MacDonald

IZVRŠNI PRODUCENTI: Stefanie Azpiazu, Evan Hayes, Ron Schmidt, Steve Shareshian, Sally Willcox

ŽANR: znanstveno-fantastični triler

Naročnik oglasa je Karantanija Cinemas