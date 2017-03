Oglejte si odličnih prvih pet minut filma Duh v školjki

Po velikem uspehu filma Lucy sta Scarlett Johansson in Pilou Asbak ponovno združila igralske moči v filmu Duh v školjki in s tem poskusila ponoviti ta slovit uspeh.

Težko pričakovani vizualni spektakel GHOST IN THE SHELL (Duh v školjki), posnet po istoimenskem svetovno znanem japonskem stripu umetnika Masamuna Shirowa, predstavlja osupljivo zgodbo o morebitnem svetu prihodnosti, kjer se zabrišejo meje med človeštvom in umetno inteligenco.

Film DUH V ŠKOLJKI (Ghost in the Shell) si na velikih platnih lahko ogledate od 30. marca dalje, tudi v 3D verziji. Distributer filma je BLITZ Film & Video Distribution.

Naročnik oglasa je Blitz.